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Posted 6 октября, 11:05

Published 6 октября, 11:05

Modified 6 октября, 11:07

Updated 6 октября, 11:07

Тюмень в числе лидеров рейтинга «Город России-2024» среди городов УрФО

Тюмень вошла в топ-15 на всероссийском конкурсе «Город России»

6 октября 2024, 11:05
Фото: 1MI

Тюмень в числе лидеров рейтинга «Город России-2024» среди городов УрФО

Тюмень вошла в топ-15 российских городов-участников всероссийского конкурса «Город России» по числу набранных голосов. За областную столицу проголосовали более 24,5 тысячи человек, благодаря чему Тюмень заняла 11 строчку рейтинга.

Это лучший результат среди всех городов Уральского федерального округа: 12-е и 13-е рейтинга занимают Челябинск и Ханты-Мансийск (19,9 и 19,1 тысячи голосов соответственно), Екатеринбург находится на 23 месте (9,1 тысячи голосов), Курган — на 47 (чуть более 2 тысяч голосов), Салехард — на 53 (1,4 тысячи голосов).

На первых местах расположились Владивосток (110,9 тысячи), Нальчик (81,3 тысячи), Севастополь (около 74 тысяч голосов).

Отметим, голосование за лучший город России продлится до 31 декабря включительно. Итоги конкурса будут подведены в 2025 году. Напомним, в 2023 году Тюмень заняла 14 место всероссийского конкурса «Город России».

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Ранее «Наш Город» писал, что десять тюменских ресторанов попали в список претендентов на победу гастропремии России 2024 в номинациях «Лучшие рестораны Урала» и «Бар года Урала». Также в число номинантов всероссийской премии WhereToEat вошел основатель одного из тюменских баров.

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