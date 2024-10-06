Тюмень вошла в топ-15 на всероссийском конкурсе «Город России»

Это лучший результат среди всех городов Уральского федерального округа: 12-е и 13-е рейтинга занимают Челябинск и Ханты-Мансийск (19,9 и 19,1 тысячи голосов соответственно), Екатеринбург находится на 23 месте (9,1 тысячи голосов), Курган — на 47 (чуть более 2 тысяч голосов), Салехард — на 53 (1,4 тысячи голосов).