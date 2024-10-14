Символизм: во время открытия памятника в Тюменской области пролетела стая журавлей

Председатель национально-культурной автономии татар Тюмени, ветеран войны в Афганистане Ильгиз Шарипов отметил, что с инициативой установить обелиск обратилась одна из матерей ветерана войны на Северном Кавказе и участника СВО. Прежний памятник, сделанный руками местных жителей, за годы сильно разрушился. Кроме того, на нем не было указано фамилий героев.