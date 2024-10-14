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Posted 14 октября, 07:43

Published 14 октября, 07:43

Modified 14 октября, 09:53

Updated 14 октября, 09:53

Во время открытия памятника в Тюменской области пролетела стая журавлей

Символизм: во время открытия памятника в Тюменской области пролетела стая журавлей

14 октября 2024, 07:43
Фото: vsluh.ru

Во время открытия памятника в Тюменской области пролетела стая журавлей

В деревне Большой Краснояр Ярковского района торжественно открыли памятник героям Великой Отечественной войны и защитникам тыла. Участие в мероприятии приняли жители деревни и представители власти. Во время процедуры открытия над головами пролетела стая журавлей. Многие увидели в этом добрый знак.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов поблагодарил депутата Государственной думы Николая Брыкина за вклад в создание памятника и невольно проговорился, что это уже 32-й по счету монумент героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла, который установлен в деревнях и селах Тюменской области при финансовой поддержке депутата Госдумы.

Председатель национально-культурной автономии татар Тюмени, ветеран войны в Афганистане Ильгиз Шарипов отметил, что с инициативой установить обелиск обратилась одна из матерей ветерана войны на Северном Кавказе и участника СВО. Прежний памятник, сделанный руками местных жителей, за годы сильно разрушился. Кроме того, на нем не было указано фамилий героев.

«Мы обратились к администрации Ярковского района и председателю совета ветеранов Ярковского района. А также к депутату Николаю Брыкину. Нам оказали поддержку», — отметил Шарипов.

На установленном памятнике высечены фамилии героев из Большого Краснояра, а также расположенных рядом деревень Малый Эсаул и Ульянова, пишет Вслух.Ру.

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