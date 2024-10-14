Символизм: во время открытия памятника в Тюменской области пролетела стая журавлей

Posted 14 октября, 07:43
Published 14 октября, 07:43
Modified 14 октября, 09:53
Updated 14 октября, 09:53
Секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов поблагодарил депутата Государственной думы Николая Брыкина за вклад в создание памятника и невольно проговорился, что это уже 32-й по счету монумент героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла, который установлен в деревнях и селах Тюменской области при финансовой поддержке депутата Госдумы.
Председатель национально-культурной автономии татар Тюмени, ветеран войны в Афганистане Ильгиз Шарипов отметил, что с инициативой установить обелиск обратилась одна из матерей ветерана войны на Северном Кавказе и участника СВО. Прежний памятник, сделанный руками местных жителей, за годы сильно разрушился. Кроме того, на нем не было указано фамилий героев.
«Мы обратились к администрации Ярковского района и председателю совета ветеранов Ярковского района. А также к депутату Николаю Брыкину. Нам оказали поддержку», — отметил Шарипов.
На установленном памятнике высечены фамилии героев из Большого Краснояра, а также расположенных рядом деревень Малый Эсаул и Ульянова, пишет Вслух.Ру.
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