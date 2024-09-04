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Тюменский памятник ждет обновления

В Тюмени отреставрируют памятник учащимся школ, не вернувшимся с войны. ФОТО

4 сентября 2024, 11:05
Фото: Администрация города Тюмени
Тюменский памятник ждет обновления
В тюменском сквере Прощания, расположенном на улице Республики в исторической части города, в окружении учебных корпусов Тюменского государственного университета, отреставрируют памятник учащимся школ, не вернувшихся с войны.

Накануне, 3 сентября, в сквере Прощания началась реставрация памятника учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны. Отмечается, что реконструкция памятника пройдет в три этапа.

— Сначала мы счистим с него краску до меди, после затонируем и покроем воском. После этих работ памятник долгое время не будет нуждаться в реставрации, — рассказал скульптор Юрий Паянен.

Вообще, в Тюмени началась подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы все памятные места к юбилею были безупречны, на мемориальных объектах проводятся восстановительные работы, отметили в администрации Тюмени.

Тюменский памятник ждет обновленияТюменский памятник ждет обновления
Тюменский памятник ждет обновленияТюменский памятник ждет обновления
Тюменский памятник ждет обновления
Фото: Администрация города Тюмени
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени при реконструкции «Дома Панкратьева» нашли старинные механизмы.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Памятник
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