В Тюмени отреставрируют памятник учащимся школ, не вернувшимся с войны. ФОТО

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Накануне, 3 сентября, в сквере Прощания началась реставрация памятника учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны. Отмечается, что реконструкция памятника пройдет в три этапа.
— Сначала мы счистим с него краску до меди, после затонируем и покроем воском. После этих работ памятник долгое время не будет нуждаться в реставрации, — рассказал скульптор Юрий Паянен.
Вообще, в Тюмени началась подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы все памятные места к юбилею были безупречны, на мемориальных объектах проводятся восстановительные работы, отметили в администрации Тюмени.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени при реконструкции «Дома Панкратьева» нашли старинные механизмы.