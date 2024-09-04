В Тобольске осудят водителя, по вине которого погиб ребенок

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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По версии следствия, в июле этого года, обвиняемый перевозил семью на арендованном в такси автомобиле. Он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
В результате ДТП погибла 10-летняя девочка. Ее отцу применен тяжкий вред здоровью.
Дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» писал, что в первый учебный день, 2 сентября в Тюмени в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемь детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.