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В Тобольске осудят водителя, по вине которого погиб ребенок

В Тобольске осудят водителя, по вине которого погиб ребенок

4 сентября 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
Тобольская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного водителя, по вине которого погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в июле этого года, обвиняемый перевозил семью на арендованном в такси автомобиле. Он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП погибла 10-летняя девочка. Ее отцу применен тяжкий вред здоровью.

Дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» писал, что в первый учебный день, 2 сентября в Тюмени в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемь детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

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