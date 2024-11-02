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Мелиса Учунджю

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2 ноября
В Тюмени эвакуировали поликлинику, а в Перевалово наконец включили свет
2 ноября, 12:40
Разгорелся страшный пожар: в Тюмени у Гилевской рощи полыхает частный дом. ВИДЕО
2 ноября, 12:05
Сколько готовы потратить тюменцы при бронировании жилья на Новый год?
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», жители Уральского федерального округа готовы потратить 7 тысяч рублей на человека при бронировании жилья на Новый год.
2 ноября, 11:54
Внимание! В Тюменской области прогнозируется шквалистый ветер и мокрый снег
В воскресенье в Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Тюменцев просят быть осторожными в сильный ветер и на дорогах.
2 ноября, 11:22
В Тюменской области доля убыточных компаний составляет около 30%
Всего за месяц в нашем городе увеличилась доля убыточных компаний. Она составила почти 30 процентов, информирует Тюменьстат со ссылкой на оперативную информацию.
2 ноября, 10:58
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск дежурят силовики — что случилось?
Появилась информация о том, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск дежурят силовики. Об этом проинформировали в региональной Госавтоинспекции.
2 ноября, 10:49
1 ноября
Редкие и красивые. Какие астрономические явления тюменцы увидят в ноябре?
1 ноября, 12:55
В Тюменской области установят памятник Герою России Раушану Абдуллину
В Тюменском районе установят памятник Герою России Раушану Абдуллину. Памятное место будет расположено в деревне Нариманова на территории местной средней школы.
1 ноября, 12:06
Названы самые популярные бренды телефонов в Тюменской области
1 ноября, 11:54
В Тюмени закрылся популярный ресторан «Отпуск»
Популярный ресторан «Отпуск», расположенный в центре города, на улице Республики, 25, закрылся после четырех лет работы. Сведения об этом размещены на официальной странице заведения.
1 ноября, 11:19
В Тюмени построят подземный тоннель через ж/д вокзал
В Тюмени планируют строительство подземного тоннеля через железнодорожный вокзал. Об этом проинформировали в администрации города.
1 ноября, 10:53
Внимание! В Тюменской области прогнозируется мокрый снег и шквалистый ветер
1 ноября, 10:45
31 октября
Перед зимой тюменцы активно обновляют загородные дома и коттеджи
31 октября, 12:58
«Происходит беспредел». Тюменка пожаловалась на организацию учебного процесса в школе
31 октября, 12:19
Внимание! В Тюменской области ожидаются мокрый снег и резкое похолодание
В первый день ноября в Тюменской области температура воздуха опустится до -6 градусов. Об этом информирует департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона.
31 октября, 10:55
Метеопаты, готовимся. График магнитных бурь на ноябрь 2024 года
31 октября, 01:00
30 октября
В Тюмени эвакуировали торговый центр, а таксисты зарабатывают по-новому
30 октября, 12:42
В Тюмени сдают БДСМ-квартиру с домашним кинотеатром
В Тюмени сдают БДСМ-квартиру с уютным онлайн-кинотеатром. Информация о сдаче размещена на одном из сайтов аренды жилья.
30 октября, 12:00
Смогут ли тюменцы увидеть завораживающее явление — метеорный поток Леониды?
30 октября, 11:38
Бывший начальник тюменского отдела полиции попал в засаду и погиб на СВО
30 октября, 11:08

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