В Тюмени при реконструкции «Дома Панкратьева» нашли старинные механизмы

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Данные механизмы позволяют создавать тень на большом пространстве около дома. Вероятно, их использовали в начале 20 века, когда доме купца Панкратьева на первом этаже располагался магазин.
«В связи с обнаружением конструкций принято решение об их сохранении в ходе реставрации памятника», — сообщили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что работы по реставрации объекта культурного наследия «Дом Н. Л. Панкратьева» проводит редевелоперская компания «Колесник». Компания выкупила особняк за 33 миллиона рублей. По планам все работы будут завершены до конца этого года. В здании планируют открыть винный бар и ресторан.