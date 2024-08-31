В Тюмени при реконструкции «Дома Панкратьева» нашли старинные механизмы

Ранее «Наш Город» писал, что работы по реставрации объекта культурного наследия «Дом Н. Л. Панкратьева» проводит редевелоперская компания «Колесник». Компания выкупила особняк за 33 миллиона рублей. По планам все работы будут завершены до конца этого года. В здании планируют открыть винный бар и ресторан.