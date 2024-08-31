Тюменцы не хотят покупать элитные квартиры

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, у покупателей не вызывают интереса квартиры площадью более 150 квадратных метров в домах, построенных в конце 90-х — начале 2000-х годов.
«Покупатели, у которых есть денежные средства, могут найти более современное жилье. В домах, построенных в 2000-е годы, зачастую устаревший ремонт, и люди не готовы тратить еще десятки миллионов рублей на переделку», —пояснил Петр Щербаченко.
Также на сокращение уровня спроса оказывает влияние и стремления покупателей к камерности и нежелании видеть в своих домах инфраструктуру, рассчитанную на внешний трафик, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличился срок продажи недвижимости на вторичном рынке. Сегодня в среднем он составляет 94 дня. Годом ранее квартиры продавали за 87 дней.