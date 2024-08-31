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Published Сегодня, 06:49

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Updated Сегодня, 06:51

В Тюмени спрос на элитные квартиры сократился на 20%

Тюменцы не хотят покупать элитные квартиры

31 августа 2024, 06:49
Фото: 1MI

В Тюмени спрос на элитные квартиры сократился на 20%

С начала года в областной столице уровень спроса на элитной жилье на вторичном рынке недвижимости упал на 20%.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, у покупателей не вызывают интереса квартиры площадью более 150 квадратных метров в домах, построенных в конце 90-х — начале 2000-х годов.

«Покупатели, у которых есть денежные средства, могут найти более современное жилье. В домах, построенных в 2000-е годы, зачастую устаревший ремонт, и люди не готовы тратить еще десятки миллионов рублей на переделку», —пояснил Петр Щербаченко.

Также на сокращение уровня спроса оказывает влияние и стремления покупателей к камерности и нежелании видеть в своих домах инфраструктуру, рассчитанную на внешний трафик, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличился срок продажи недвижимости на вторичном рынке. Сегодня в среднем он составляет 94 дня. Годом ранее квартиры продавали за 87 дней.

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