Влетел в ограждение, а затем в столб: на тюменской трассе произошло смертельное ДТП

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:06
В результате дорожно-транспортного происшествия 34-летний водитель иномарки скончался от полученных травм, 24-летняя пассажирка авто получила ранения и была госпитализирована.
По данным Госавтоинспекции, в автомобиле были найдены бутылки с алкоголем. Был ли водитель трезв, выяснит судебно-медицинская экспертиза.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 30 августа, в Тюмени под колесами иномарки погиб 39-летний водитель мотоцикла. Смертельная авария произошла на перекрестке улиц Ватутина и Юганского.