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Updated Сегодня, 05:06

В ДТП на тюменской трассе погиб 34-летний водитель

Влетел в ограждение, а затем в столб: на тюменской трассе произошло смертельное ДТП

31 августа 2024, 05:04
Фото: ГАИ ТО

В ДТП на тюменской трассе погиб 34-летний водитель

Трагедия случилась на 46-м километре автомобильной дороги Богандинский — Червишево — Чаплык. Там в дорожное ограждение, а затем в опору освещения на скорости врезался автомобиль Renault Logan.
Сюжет
ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия 34-летний водитель иномарки скончался от полученных травм, 24-летняя пассажирка авто получила ранения и была госпитализирована.

Фото: ГАИ ТО

По данным Госавтоинспекции, в автомобиле были найдены бутылки с алкоголем. Был ли водитель трезв, выяснит судебно-медицинская экспертиза.

Видео: ГАИ ТО

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 30 августа, в Тюмени под колесами иномарки погиб 39-летний водитель мотоцикла. Смертельная авария произошла на перекрестке улиц Ватутина и Юганского.

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