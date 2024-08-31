Влетел в ограждение, а затем в столб: на тюменской трассе произошло смертельное ДТП

В ДТП на тюменской трассе погиб 34-летний водитель

Трагедия случилась на 46-м километре автомобильной дороги Богандинский — Червишево — Чаплык. Там в дорожное ограждение, а затем в опору освещения на скорости врезался автомобиль Renault Logan.