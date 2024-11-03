Жертвы ДТП

Влетели под прицеп: два человека погибли в ДТП на тюменской трассе

Трагедия произошла около четырех часов утра под Заводоуковском. На 95-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск водитель Subaru влетел под прицеп манипулятора Hino, который стоял у светофора.