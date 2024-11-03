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Жертвы ДТП

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Ноябрь
Водитель иномарки погиб в массовой аварии на тюменской трассе
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером на 28-м километре автодороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области. Там столкнулись Škoda Fabia, Volkswagen Jetta и Daewoo Nexia.
3 ноября, 05:27
Влетели под прицеп: два человека погибли в ДТП на тюменской трассе
Трагедия произошла около четырех часов утра под Заводоуковском. На 95-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск водитель Subaru влетел под прицеп манипулятора Hino, который стоял у светофора.
3 ноября, 03:54
Октябрь
Состояние тяжелое. Попавший под грузовик тюменский подросток оказался в реанимации
Сбитый в Тюмени грузовиком 15-летний ребенок сейчас находится в реанимации. Его состояние резко ухудшилось на фоне осложнений после полученных травм. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшему.
30 октября, 10:29
В Тюмени грузовик на пешеходном переходе сбил ребенка. ВИДЕО
29 октября, 09:29
Пьяный тюменец вез мать с ребенком в магазин и перевернулся в кювет
Авария случилась накануне в Нижнетавдинском районе. На автодороге Тюмень — Нижняя Тавда в с проезжей части дороги съехал в кювет и перевернулся автомобиль Nissan.
29 октября, 06:13
Авто смяло как консервную банку: в ДТП на тюменской трассе разбились двое подростков
Серьезная авария произошла сегодня утром на автомобильной дороге Тюмень — Нижняя Тавда. На 71-м километре трассы с проезжей части в кювет слетела Lada.
28 октября, 07:31
Не заметил из-за тумана: на тюменской трассе в ДТП сгорела иномарка. Есть погибший
Трагедия произошла сегодня ночью в Аромашевском районе. На 56-м километре автомобильной дороги Голышманово — Аромашево столкнулись Chevrolet и КамАЗ.
27 октября, 04:31
Залетел под фуру: в ДТП на тюменской трассе погиб водитель иномарки
26 октября, 11:32
Под Тюменью насмерть сбили пешехода
26 октября, 04:27
13-летний школьник на самокате попал под колеса автомобиля в Тюмени
Школьник в Тюмени, катавшийся на самокате ночью угодил под колеса внедорожника. Предварительно установлено, что водитель не успел среагировать.
25 октября, 11:07
Три кабана стали причиной жуткой аварии на тюменской трассе
Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг вечером на автодороге Центральный — Емуртла — Видонова — граница Курганской области. На 12-м километре трассы водитель автомобиля Lada Granta наехал на трех кабанов.
25 октября, 05:36
Под Тюменью насмерть сбили пешехода
Трагедия произошла накануне вечером на автодороге Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области. На 11-м километре трассы под колеса ВАЗ 2114 попал 49-летний мужчина.
21 октября, 05:40
Лоб в лоб: на тюменской трассе произошла смертельная авария. ФОТО
21 октября, 04:56
Смертельная авария произошла на тюменской трассе. Один человек погиб
Трагедия произошла около полуночи 19 октября на федеральной автодороге Тюмень — Омск. На 240-м километре трассы в Голышмановском районе столкнулись фура FAW и Volkswagen.
19 октября, 04:59
Массовая авария произошла в тюменской Зареке. Есть пострадавшие
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Газовиков. Фотографии с места аварии опубликовали в социальных сетях очевидцы.
13 октября, 10:25
Водитель на BMW протаранил два автомобиля и опрокинулся на крышу в Тюмени
10 октября, 05:54
В ДТП на тюменской трассе погибли три человека, в том числе ребенок
8 октября, 06:35
Смертельная рыбалка: в ДТП на тюменской трассе погиб пассажир Chevrolet Niva
Трагедия произошла в субботу вечером в Ишимском районе. На 29-м километре автодороги Ишим — Казанское с проезжей части съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Chevrolet Niva.
6 октября, 06:00
В ДТП на Лесобазе погибла тюменка. Еще один человек находится в тяжелом состоянии
5 октября, 04:51
На «трассе смерти» ограничили движение из-за смертельного ДТП
3 октября, 05:16

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