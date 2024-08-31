Более десятка нелегальных мигрантов нашли на стройках тюменские силовики

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:54
По данным МВД Медиа, 14 мигрантов находились незаконно на территории страны. У 11 иностранцев не было документов, подтверждающих право на пребывание в нашей стране. Еще у одного отсутствовало специальное разрешение на трудовую деятельность на стройке.
В отношении всех задержанных составлены административные материалы. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности предпринимателя, трудоустроившего одного иностранца в нарушение законодательства. 11 мигрантам грозит выдворение за пределы Российской Федерации.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за первое полугодие этого года из страны выдворили более сотни нелегалов. В отношении 96 иностранцев было вынесено решение о запрете въезда в Россию.