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В Тюмени на стройках выявили 15 нелегальных мигрантов

Более десятка нелегальных мигрантов нашли на стройках тюменские силовики

31 августа 2024, 04:50
Фото: 1MI

В Тюмени на стройках выявили 15 нелегальных мигрантов

Иностранцев, находящихся незаконно на территории России, обнаружили во время совместного рейда сотрудники полиции, военного следственного отдела регионального СК России и Росгвардии.
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Полиция

По данным МВД Медиа, 14 мигрантов находились незаконно на территории страны. У 11 иностранцев не было документов, подтверждающих право на пребывание в нашей стране. Еще у одного отсутствовало специальное разрешение на трудовую деятельность на стройке.

В отношении всех задержанных составлены административные материалы. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности предпринимателя, трудоустроившего одного иностранца в нарушение законодательства. 11 мигрантам грозит выдворение за пределы Российской Федерации.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за первое полугодие этого года из страны выдворили более сотни нелегалов. В отношении 96 иностранцев было вынесено решение о запрете въезда в Россию.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Мигранты#Новости тюмени#Полиция#Иностранцы#Следственное управление#Росгвардия#Нелегальные мигранты
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