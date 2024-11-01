Росгвардия

В Чечне погиб боец Росгвардии из Тюменской области. Его группа попала под обстрел

Трагедия произошла 24 октября 2024 года. По данным тг-канала Baza, неизвестные напали на группу росгвардейцев в Грозненском районе Чечни, в составе которой был уроженец Тюменской области. Они расстреляли ведомственный «Урал» и скрылись.