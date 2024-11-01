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Росгвардия

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Ноябрь
На стройку в Тюмени нагрянул ОМОН в поисках мигрантов. Видео
1 ноября, 07:21
Октябрь
Бывший начальник тюменского отдела полиции попал в засаду и погиб на СВО
30 октября, 11:08
В селе под Тюменью прощаются с бойцом Росгвардии. Его автомобиль был расстрелян
В Аромашевском районе, в селе Сорочкино, сегодня хоронят погибшего в Чеченской Республике бойца Росгвардии из Тюменской области Дмитрия Верещенко.
29 октября, 07:34
В Чечне погиб боец Росгвардии из Тюменской области. Его группа попала под обстрел
Трагедия произошла 24 октября 2024 года. По данным тг-канала Baza, неизвестные напали на группу росгвардейцев в Грозненском районе Чечни, в составе которой был уроженец Тюменской области. Они расстреляли ведомственный «Урал» и скрылись.
25 октября, 07:51
В Салехарде ФСБ задержала сотрудника Росгвардии за нелегальные работы
Сотрудники ФСБ Тюменской области вменяют мужчине злоупотребление служебным положением.
23 октября, 14:32
Под тюменским поселком строители нашли противотанковые мины. Фото
Около трех десятков предметов, похожих на противотанковые мины, обнаружили строители во время проведения работ в районе поселка Новотуринский (Тюменский район).
6 октября, 06:55
Это какой-то трэш: в центре Тюмени экстренно эвакуировали отель
4 октября, 05:38
Август
Более десятка нелегальных мигрантов нашли на стройках тюменские силовики
Иностранцев, находящихся незаконно на территории России, обнаружили во время совместного рейда сотрудники полиции, военного следственного отдела регионального СК России и Росгвардии.
31 августа, 04:50
В Ишимском районе обнаружили гранаты времён гражданской войны
Гранаты времён гражданской войны уничтожили в Ишимском районе. Об этом сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.
19 августа, 10:10
Эвакуированным тоболякам разрешили вернуться домой. Что было в подозрительной коробке
В Тобольске в микрорайоне №7 сняли ограничения, введенные ранее из-за подозрительного предмета.
11 августа, 06:10
Обнаружен опасный предмет. В Тобольске идет эвакуация жителей
10 августа, 10:15
Май
Артиллерийский снаряд мощностью 1 кг тротила нашли рядом с тюменской деревней
Артиллерийский снаряд времен Гражданской войны обнаружили в Тобольском районе на этой неделе во время проведения работ по строительству временных противопаводковых насыпей. Боеприпас обнаружили недалеко от деревни Сабанаки (Ворогушинское сельское поселение).
24 мая, 10:29
Минометную мину обнаружил тюменский дачник. Она могла взорваться в любой момент
Боевой снаряд обнаружил один из дачников садового общества «Весна» во время проведения земляных работ. Опасный предмет он обнаружил, когда сажал малину — его лопата уперлась в снаряд.
23 мая, 05:35
Апрель
В центре Тюмени нашли предмет, похожий на мину. Территорию оцепили
В Тюмени накануне силовики оцепили территорию в районе пятиэтажки по улице Профсоюзной, 5. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
12 апреля, 05:48
Силовики оцепили автозаправку на Московском тракте в Тюмени
В Тюмени в воскресенье вечером силовики оцепили автозаправочную станцию, расположенную по улице Московский тракт — поступило сообщение об опасном предмете, находящемся в одном из автомобилей.
8 апреля, 03:23
Март
В Тюмени у Музея им. Словцова заметили скопление силовиков
В Тюмени местные жители заметили большое скопление людей в форме у Музейного комплекса им. И. Я. Словцова. Граждане заявили, что встревожены данным событием.
25 марта, 13:44
Торговый центр «Калинка» эвакуируют в Тюмени
О том, что людей выводят из здания, сообщил местный житель. Одна из версий — сообщение о минировании.
18 марта, 08:39
Власти рассказали, что за «бомбу» нашли у ТРЦ «Гудвин» в Тюмени
Предмет, который привел к эвакуации посетителей ТРЦ «Гудвин» в Тюмени 13 марта, оказался учебным снарядом, сообщает инфоцентр правительства региона.
13 марта, 15:34
Посетителей ТРЦ «Гудвин» в Тюмени экстренно эвакуировали
В Тюмени эвакуировали посетителей из ТРЦ «Гудвин». Об этом в редакцию «Наш город» сообщили очевидцы.
13 марта, 12:33
Февраль
На тюменскую набережную пригонят много военной техники
На тюменскую набережную пригонят военную технику ТВВИКУ. Поводом для этого послужит проведение традиционного автофестиваля «Лед», который состоится 23 февраля.
19 февраля, 09:37

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