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Published Сегодня, 04:26

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Updated Сегодня, 04:31

В Тюменской области выросло число желающих служить в зоне СВО

События в Курске привели к росту контрактников в Тюменской области

31 августа 2024, 04:26
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области выросло число желающих служить в зоне СВО

В регионе отмечен рост числа желающих заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону СВО. Ежедневно в пункт отбора в Тюмени приходят 10-15 человек.

По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту города Тюмени Алексея Колчина, на рост желающих служить по контракту влияние оказали недавние события в Курске и увеличение с 1 августа размера единовременных выплат военным.

«С 1 августа текущего года увеличены единовременные выплаты, как со стороны Министерства обороны, так и со стороны правительства Тюменской области. Теперь региональная выплата составляет 600 тысяч рублей, федеральная — 400 тысяч рублей», — отметил Алексей Колчин.

По его словам, средний возраст контрактников — 35-45 лет. Также в пункт отбора приходят и граждане более старшего поколения — 60-65 лет. Они служат по узким военно-учетным специальностям — водитель, механик-водитель.

Самыми востребованными воинскими специальностями являются операторы БПЛА, водители, механики-водители, стрелки, гранатометчики и артиллеристы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области для участников СВО и членов семей погибших военных могут ввести новую льготу. Планируется предоставить им возможность вместо бесплатного земельного участка получить денежную выплату в размере 1 миллиона 360 тысяч рублей.

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