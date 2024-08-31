События в Курске привели к росту контрактников в Тюменской области

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту города Тюмени Алексея Колчина, на рост желающих служить по контракту влияние оказали недавние события в Курске и увеличение с 1 августа размера единовременных выплат военным.
«С 1 августа текущего года увеличены единовременные выплаты, как со стороны Министерства обороны, так и со стороны правительства Тюменской области. Теперь региональная выплата составляет 600 тысяч рублей, федеральная — 400 тысяч рублей», — отметил Алексей Колчин.
По его словам, средний возраст контрактников — 35-45 лет. Также в пункт отбора приходят и граждане более старшего поколения — 60-65 лет. Они служат по узким военно-учетным специальностям — водитель, механик-водитель.
Самыми востребованными воинскими специальностями являются операторы БПЛА, водители, механики-водители, стрелки, гранатометчики и артиллеристы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области для участников СВО и членов семей погибших военных могут ввести новую льготу. Планируется предоставить им возможность вместо бесплатного земельного участка получить денежную выплату в размере 1 миллиона 360 тысяч рублей.