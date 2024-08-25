Около 1 тысячи мигрантов выдворили из Тюменской области

Из Тюменской области за год выдворили около 1 тысячи мигрантов

Об этом сообщил глава УМВД по Тюменской области Александр Смирнов. По его словам в регионе было проведено порядка 3,5 тысячи проверок в рамках контроля за соблюдением миграционного законодательства.