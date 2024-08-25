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Из Тюменской области за год выдворили около 1 тысячи мигрантов

Около 1 тысячи мигрантов выдворили из Тюменской области

25 августа 2024, 10:06
Фото: 1MI

Из Тюменской области за год выдворили около 1 тысячи мигрантов

Об этом сообщил глава УМВД по Тюменской области Александр Смирнов. По его словам в регионе было проведено порядка 3,5 тысячи проверок в рамках контроля за соблюдением миграционного законодательства.
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УМВД

Силовики проводили рейды на стройках, сельскохозяйственных предприятиях, в жилом секторе. По итогам проверок было выявлено более 9 тысяч нарушений миграционного законодательства. Общая сумма наложенных административных штрафов превысила 19 миллионов рублей.

«В 2023 года в суды было направлено более тысячи материалов на административное выдворение, фактически выдворено за пределы РФ — 947 иностранных граждан. Вынесено 119 решений о депортации иностранных граждан, из которых фактически исполнено — 83», — сообщил Александр Смирнов.

За первое полугодие 2024 года были проведены оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант», в ходе которых полицейские выявили свыше 750 административных правонарушений. Принято 104 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, вынесено 96 решений о запрете въезда на территорию России.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело. Его подозревают в пособничестве организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Тюменской области.

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