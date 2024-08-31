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В Тюмени сегодня ударят первые заморозки

Утепляемся: в Тюмени сегодня ударят первые заморозки

31 августа 2024, 03:40
Фото: 1MI

В Тюмени сегодня ударят первые заморозки

На юге Тюменской области в последний день лета, 31 августа, метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду, дожди, ветер до 14 м/с. Максимальная температура днем составит +11…+16, в ночные часы ожидается понижение температуры воздуха до +5.+10, местами до 0…-5.

В Тюмени 31 августа ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +9…+13, в темное время суток ожидается понижение до +6…+9. Ветер будет дуть со скоростью до 4,5 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:38, закат в 19:38, продолжительность дня 14 часов 0 минут.

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В Тобольске 31 августа ожидается переменная облачность, небольшой дождь в течение дня. Утром и днем термометры покажут +8…+11, ночью термометры покажут до +6…+10. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:24, закат в 19:29, продолжительность дня 14 часов 5 минут.

В Ишиме 31 августа синоптики обещают переменную облачность, небольшие дожди в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит +8…+13, в ночные часы столбики термометров опустятся до +8…+9. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:24, закат в 19:20, продолжительность дня 13 часов 56 минут.

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