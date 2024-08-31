Утепляемся: в Тюмени сегодня ударят первые заморозки

В Тюмени 31 августа ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +9…+13, в темное время суток ожидается понижение до +6…+9. Ветер будет дуть со скоростью до 4,5 м/с.