Вакансия с зарплатой до 1,5 миллиона рублей открылась в Тюмени

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
В вакансии указано, что в компании ищут амбициозных и целеустремленных специалистов в сфере недвижимости. Требования к кандидатам: опыт активных продаж, коммуникативные навыки. Будущие сотрудник должен будет консультировать клиентов по вопросам купли-продажи недвижимости, проводить показы объектов недвижимости, сопровождать сделки, заниматься поиском и привлечением новых клиентов.
Платить обещают от 50 тысяч до 1,5 миллиона рублей ежемесячно. Уровень заработной платы будет зависеть от числа совершенных сделок и рассчитываться по формуле: оклад + процент от сделок.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года уровень зарплат в сфере логистики вырос почти на 25%. Сегодня в среднем специалисты данной отрасли зарабатывают 77,3 тысячи рублей в месяц.