nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

В Тюмени ищут специалистов на зарплату 1,5 миллиона рублей

Вакансия с зарплатой до 1,5 миллиона рублей открылась в Тюмени

31 августа 2024, 05:51
Фото: 1MI

В Тюмени ищут специалистов на зарплату 1,5 миллиона рублей

В Тюменской области открылись вакансии менеджеров по продаже недвижимостью с заработной платой до 1,5 миллиона рублей. Приглашения на работу опубликованы на портале HeadHunter.

В вакансии указано, что в компании ищут амбициозных и целеустремленных специалистов в сфере недвижимости. Требования к кандидатам: опыт активных продаж, коммуникативные навыки. Будущие сотрудник должен будет консультировать клиентов по вопросам купли-продажи недвижимости, проводить показы объектов недвижимости, сопровождать сделки, заниматься поиском и привлечением новых клиентов.

Платить обещают от 50 тысяч до 1,5 миллиона рублей ежемесячно. Уровень заработной платы будет зависеть от числа совершенных сделок и рассчитываться по формуле: оклад + процент от сделок.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года уровень зарплат в сфере логистики вырос почти на 25%. Сегодня в среднем специалисты данной отрасли зарабатывают 77,3 тысячи рублей в месяц.

Читайте также:
Влетел в ограждение, а затем в столб: на тюменской трассе произошло смертельное ДТПБолее десятка нелегальных мигрантов нашли на стройках тюменские силовикиСобытия в Курске привели к росту контрактников в Тюменской области
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Недвижимость#Новости тюмени#Работа#Продажа недвижимости#Вакансия
Подпишитесь
Тюменцы отсудили у больницы 10 миллионов рублей за смерть своего родственника
Вчера, 07:50
«Все щемятся с обочины в правый ряд»: тюменку возмутило бескультурье водителей
Вчера, 08:11
Новые пенсии, нормы в такси и уроки в школах: как изменится жизнь тюменцев с сентября
Вчера, 01:00
От -5 до +22: какая погода ждет тюменцев в начале сентября
Вчера, 07:20
История в лицах. Тест: узнаете ли вы известных людей мира по портретам?
Вчера, 12:38
На НТВ сняли передачу про тюменских детей, пропавших в свердловском лесу
Вчера, 05:34