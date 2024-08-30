Зарплаты машинистов и водителей в Тюмени превысили 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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По данным экспертов, в число самых высокооплачиваемых специалистов вошли машинисты (148 тысяч рублей), водители (116,2 тысячи рублей) и курьеры (106,8 тысячи рублей).
Одновременно с ростом предлагаемой заработной платы был зафиксирован и рост числа размещенных вакансий — за период январь–августа с Тюменской области в сфере «Транспорт, логистика, перевозки» было открыто 16 тысяч вакансий. Это на 24% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Наиболее востребованными специалистами стали водители (39% вакансий), машинисты (18% вакансий), кладовщики (10% вакансий).
«Логистическая сфера входит в пятерку профобластей с наибольшим числом вакансий в регионе. При этом уровень конкуренции в июле составил 3,7 резюме на вакансию, то есть достаточно умеренный. Среди специализаций наименьшим соотношением спроса и предложения отличаются машинисты (2 резюме на вакансию), кладовщики (2,9) и водители (2,9)», — отметили аналитики.
Ранее «Наш Город писал, что в Тюменской области назвали сферы, в которых было открыто в этом году наибольшее число вакансий. В топ самых востребованных вошли специалисты отраслей обрабатывающее производство, образование и строительство.