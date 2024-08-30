Зарплаты машинистов и водителей в Тюмени превысили 100 тысяч рублей

Одновременно с ростом предлагаемой заработной платы был зафиксирован и рост числа размещенных вакансий — за период январь–августа с Тюменской области в сфере «Транспорт, логистика, перевозки» было открыто 16 тысяч вакансий. Это на 24% больше, чем за аналогичный период 2023 года.