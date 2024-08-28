Тюменцам стал сложнее продавать квартиры

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:46
Эксперт Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Елена Колосова отмечает, что причиной возросшего срока экспозиции стала увеличение ставок по ипотечным кредитам и рост размера первоначального взноса, который для многих стал ощутимым барьером.
Одновременно с этим застойная ситуация на вторичном рынке стала меняться. По словам специалистам по недвижимости АН «Сова» Владимира Егорова, после 1 июля отмечается рост спроса на вторичное жилье.
«Первой причиной этому послужила отмена господдержки и изменения условий по семейной ипотеке. Сейчас процентная ставка на новостройки и „вторичку“ стала практически одинаковой. Новая черновая под 20% и вторичная с ремонтом под тот же процент — люди выбирают второй вариант. Кроме того, пока действовала господдержка, стоимость квартир в новостройках росла, а „вторичка“ дешевела», — пояснил РБК Тюмени Владимир Егоров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросла стоимость аренды квартир. Однокомнатные подорожали на 19% — до 25,4 тысячи рублей в месяц, двухкомнатные на 13% — до 32 тысяч рублей.