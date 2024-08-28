Тюменцам стал сложнее продавать квартиры

В Тюмени средний срок продажи вторичных квартир увеличился до 94 дней

Средний срок продажи недвижимости на вторичном рынке увеличился за последний год на 8% — до 94 дней. Для сравнения, в 2023 году в среднем квартиры продавали за 87 дней. Такие данные предоставили аналитики «Циан».