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В Тюмени средний срок продажи вторичных квартир увеличился до 94 дней

Тюменцам стал сложнее продавать квартиры

28 августа 2024, 04:44
Фото: 1MI

В Тюмени средний срок продажи вторичных квартир увеличился до 94 дней

Средний срок продажи недвижимости на вторичном рынке увеличился за последний год на 8% — до 94 дней. Для сравнения, в 2023 году в среднем квартиры продавали за 87 дней. Такие данные предоставили аналитики «Циан».

Эксперт Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Елена Колосова отмечает, что причиной возросшего срока экспозиции стала увеличение ставок по ипотечным кредитам и рост размера первоначального взноса, который для многих стал ощутимым барьером.

Одновременно с этим застойная ситуация на вторичном рынке стала меняться. По словам специалистам по недвижимости АН «Сова» Владимира Егорова, после 1 июля отмечается рост спроса на вторичное жилье.

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«Первой причиной этому послужила отмена господдержки и изменения условий по семейной ипотеке. Сейчас процентная ставка на новостройки и „вторичку“ стала практически одинаковой. Новая черновая под 20% и вторичная с ремонтом под тот же процент — люди выбирают второй вариант. Кроме того, пока действовала господдержка, стоимость квартир в новостройках росла, а „вторичка“ дешевела», — пояснил РБК Тюмени Владимир Егоров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросла стоимость аренды квартир. Однокомнатные подорожали на 19% — до 25,4 тысячи рублей в месяц, двухкомнатные на 13% — до 32 тысяч рублей.

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