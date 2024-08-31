12-летняя девочка скончалась от инфекции в поезде Тюмень — Адлер. Кто виноват?

Трагедия произошла в конце декабря 2023 года. В ночь с 20 на 21 декабря в инфекционную больницу Саратовской области с диагнозом грипп А были доставлены дети, которые возвращались домой поездом Тюмень — Адлер в Луганскую Народную Республику. Школьники отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Всего в группе было 126 человек, их сопровождали два краснодонских медика.