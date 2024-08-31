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Следствие обвинило в гибели 12-летней девочки в поезде Тюмень — Адлер медиков

12-летняя девочка скончалась от инфекции в поезде Тюмень — Адлер. Кто виноват?

31 августа 2024, 06:21
Фото: 1MI

Следствие обвинило в гибели 12-летней девочки в поезде Тюмень — Адлер медиков

В гибели 12-летней школьницы из Луганской Народной Республики, скончавшейся в поезде Тюмень — Адлер, обвинили медицинских сестер, работавших в поезде.
Сюжет
Дети

Трагедия произошла в конце декабря 2023 года. В ночь с 20 на 21 декабря в инфекционную больницу Саратовской области с диагнозом грипп А были доставлены дети, которые возвращались домой поездом Тюмень — Адлер в Луганскую Народную Республику. Школьники отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Всего в группе было 126 человек, их сопровождали два краснодонских медика.

По дороге домой несколько детей почувствовали себя плохо, поэтому было принято решение высадить школьников на станции в Саратовской области, чтобы они получили медицинскую помощь.

Первой заболела 12-летняя Вероника — у нее поднялась высокая температура. Жаропонижающее лишь на время улучшило состояние ребенка — позже школьница скончалась. По факту гибели школьницы было возбуждено уголовное дело.

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Мама погибшей школьницы тогда обвинила в смерти ребенка руководство «Олимпийской ребячки».

«Руководство лагеря не обращало внимания на состояние здоровья детей. Только после того, как начали заболевать другие дети, заболевшего ребенка переселили в изолятор. Сотрудники лагеря и руководство относились халатно к исполнению своих обязанностей — дети жаловались на это», — рассказывала она Ural Mash.

Также сообщалось, что еще перед отправкой в ЛНР у шестерых детей, в том числе 12-летней Вероники поднялась высокая температура. Но несмотря на это, врачи медпункта разрешили детям ехать. Ребят с признаками простуды посадили в плацкартный вагон вместе с остальными детьми из группы, отгородив их лишь занавеской.

В Следственном комитете по Пензенской области сообщили, что обвинение в смерти ребенка предъявлено двум медсестрам, сопровождавшим ребят. Медицинские работники не смогли не смогли адекватно оценить тяжесть состояния ребенка и не приняли должных мер к ее лечению и госпитализации. Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» будет рассмотрено в суде в ближайшее время.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на карантин из-за энтеровирусной инфекции закрыли несколько групп в детских садах. Данная мера позволит не допустить распространение инфекции.

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