В тюменском особняке «Дом Н. Л. Панкратьева» откроют офисы и ресторан

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
По его словам, особняк сохранен в хорошем состоянии — необходимо лишь обновить фасад, отремонтировать крышу и привести в порядок дворик.
«Мы впервые сталкиваемся с рядом ограничений при работе с памятниками архитектуры и объектами культурного наследия. Но он того стоит, несмотря на то, что раньше мы немного обходили такие здания стороной, поскольку в подобных проектах тяжело найти экономику. Но в этом объекте будет и экономика, и душа», — рассказал РБК Тюмени Сергей Колесник.
По его словам, особняк обладает большим коммерческим потенциалом. В перспективе «Дом Н. Л. Панкратьева» будет сдан нескольким или одному арендатору. Там могут расположиться и офисы компаний, и небольшое заведение общепита.
Ранее «Наш Город» писал, что подведение итогов аукциона по продаже «Дома Н. Л. Панкратьева» состоялись в Тюмени на прошлой неделе. Победу одержал бизнесмен, руководитель редевелоперской компании «Колесник. Девелопмент» Сергей Колесник. Он предложил за особняк 33,3 миллиона рублей при начальной стоимости 22 миллиона рублей.