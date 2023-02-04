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Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

В тюменском особняке «Дом Н. Л. Панкратьева» откроют офисы и ресторан

4 февраля 2023, 04:04
Фото: Департамент имущественных отношений Тюменской области

В особняке Панкратьева в Тюмени откроют офисы и ресторан

В историческом особняке «Дом Н. Л. Панкратьева» расположатся офисы и заведение общепита. Об этом сообщил девелопер Сергей Колесник, выкупивший объект культурного наследия за 33,3 миллиона рублей.
Сюжет
Тюмень

По его словам, особняк сохранен в хорошем состоянии — необходимо лишь обновить фасад, отремонтировать крышу и привести в порядок дворик.

«Мы впервые сталкиваемся с рядом ограничений при работе с памятниками архитектуры и объектами культурного наследия. Но он того стоит, несмотря на то, что раньше мы немного обходили такие здания стороной, поскольку в подобных проектах тяжело найти экономику. Но в этом объекте будет и экономика, и душа», — рассказал РБК Тюмени Сергей Колесник.

По его словам, особняк обладает большим коммерческим потенциалом. В перспективе «Дом Н. Л. Панкратьева» будет сдан нескольким или одному арендатору. Там могут расположиться и офисы компаний, и небольшое заведение общепита.

Ранее «Наш Город» писал, что подведение итогов аукциона по продаже «Дома Н. Л. Панкратьева» состоялись в Тюмени на прошлой неделе. Победу одержал бизнесмен, руководитель редевелоперской компании «Колесник. Девелопмент» Сергей Колесник. Он предложил за особняк 33,3 миллиона рублей при начальной стоимости 22 миллиона рублей.

 

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