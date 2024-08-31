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Власти вручили Ордена Мужества семьям 10 погибших в СВО тюменцев

В СВО погибли 10 тюменцев. Их наградил посмертно

31 августа 2024, 07:04
Фото: Администрация Тюмени

Власти вручили Ордена Мужества семьям 10 погибших в СВО тюменцев

Семьям тюменских военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, вручили награды. Церемония состоялась накануне, 30 августа, в администрации Тюмени.

Орденами Мужества наградили родных:

  • Сержанта Камилзаде Амиля,
  • старшего лейтенанта Долгушина Алексея,
  • гвардии прапорщика Исаева Алексея,
  • рядового Андреева Петра,
  • рядового Асхарова Альберта,
  • рядового Белоконь Алексея,
  • рядовой Лысова Николая,
  • рядового Торопова Андрея,
  • рядового Чилингарян Хачатура,
  • рядового Ярковых Алексея.
«Они навсегда останутся для нас примером отваги, героизма и искренней любви к своей Родине. Я разделяю с семьями героев горечь утраты и выражаю соболезнования», — отметил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев.

Ранее «Наш город» писал, что в зоне СВО погиб житель Сладковского района, рядовой штурмового взвода Вячеслав Сухоруков . Похороны военного состоялись на этой неделе.

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