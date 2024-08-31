В СВО погибли 10 тюменцев. Их наградил посмертно

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
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Updated Сегодня, 07:06
Орденами Мужества наградили родных:
«Они навсегда останутся для нас примером отваги, героизма и искренней любви к своей Родине. Я разделяю с семьями героев горечь утраты и выражаю соболезнования», — отметил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев.
Ранее «Наш город» писал, что в зоне СВО погиб житель Сладковского района, рядовой штурмового взвода Вячеслав Сухоруков . Похороны военного состоялись на этой неделе.