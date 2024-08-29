В СВО погиб штурмовик из Тюменской области

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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«Вячеслав прожил свою жизнь с честью и достоинством, служа своей стране и защищая её интересы. Его служба отличалась блестящими результатами и безусловной верностью своим товарищам. Его вклад в защиту нашей Родины навсегда останется в наших сердцах», — отметил глава муниципалитета.
Церемония прощания и похороны военного состоялись 28 августа, в среду, в селе Межинское. Бойца похоронили со всеми положенными воинскими почестями.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Ишимском районе похоронили погибшего в спецоперации Сергея Смирнова. Он был награжден Орденом Мужества посмертно.