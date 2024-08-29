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В зоне СВО погиб житель Сладковского района Вячеслав Сухоруков

В СВО погиб штурмовик из Тюменской области

29 августа 2024, 06:53
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб житель Сладковского района Вячеслав Сухоруков

Смертельное ранение рядовой штурмового взвода Вячеслав Сухоруков получил при выполнении боевого задания. Об этом сообщил глава администрации Сладковского района Александр Иванов.
«Вячеслав прожил свою жизнь с честью и достоинством, служа своей стране и защищая её интересы. Его служба отличалась блестящими результатами и безусловной верностью своим товарищам. Его вклад в защиту нашей Родины навсегда останется в наших сердцах», — отметил глава муниципалитета.
Фото: тг-канал Александр Иванов

Церемония прощания и похороны военного состоялись 28 августа, в среду, в селе Межинское. Бойца похоронили со всеми положенными воинскими почестями.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Ишимском районе похоронили погибшего в спецоперации Сергея Смирнова. Он был награжден Орденом Мужества посмертно.

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