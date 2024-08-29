С любимым подрядчиком тюменских властей заключили многомиллионный контракт

Компании предстоит выполнить работы на участке автодороги Р-351, которая ведет из Екатеринбурга в Тюмень — провести капительный ремонт дорожного полотна, обустроить левые развороты. Работы по подготовке проектной документации должны быть выполнены до конца октября этого года, капительный ремонт — в срок до 20 декабря 2024 года.