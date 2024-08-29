С любимым подрядчиком тюменских властей заключили многомиллионный контракт

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Контракт стоимостью 150 миллионов рублей заключен с «Тюменским областным дорожно-эксплуатационным предприятием». Информация опубликована на портале Госзакупки.
Компании предстоит выполнить работы на участке автодороги Р-351, которая ведет из Екатеринбурга в Тюмень — провести капительный ремонт дорожного полотна, обустроить левые развороты. Работы по подготовке проектной документации должны быть выполнены до конца октября этого года, капительный ремонт — в срок до 20 декабря 2024 года.
АО «ТОДЭП» — одна из крупнейших компаний Тюменской области в сфере строительства автодорог и автомагистралей. Руководителем предприятия является Юрий Зинчук. ТОДЭП является активным участником системы госзакупок. Однако несмотря на многочисленные контракты, по итогам 2023 года выручка компании сократилась на 10% — до 18,4 миллиарда рублей, чистая прибыль упала на 53% — до 98,1 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют завершить работы по строительству второй объездной дороги до 2030 года. Протяженность новой четырехполосной трассы на участке трассы Тюмень — Боровский — Богандинский составит 20,4 километра. На реализацию проекта потратят более 20 миллиардов рублей.