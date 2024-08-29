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На тюменской трассе построят левые развороты за 150 миллионов рублей

С любимым подрядчиком тюменских властей заключили многомиллионный контракт

29 августа 2024, 05:56
Фото: 1MI

На тюменской трассе построят левые развороты за 150 миллионов рублей

Тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется строительством разворотов на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург.

Контракт стоимостью 150 миллионов рублей заключен с «Тюменским областным дорожно-эксплуатационным предприятием». Информация опубликована на портале Госзакупки.

Компании предстоит выполнить работы на участке автодороги Р-351, которая ведет из Екатеринбурга в Тюмень — провести капительный ремонт дорожного полотна, обустроить левые развороты. Работы по подготовке проектной документации должны быть выполнены до конца октября этого года, капительный ремонт — в срок до 20 декабря 2024 года.

АО «ТОДЭП» — одна из крупнейших компаний Тюменской области в сфере строительства автодорог и автомагистралей. Руководителем предприятия является Юрий Зинчук. ТОДЭП является активным участником системы госзакупок. Однако несмотря на многочисленные контракты, по итогам 2023 года выручка компании сократилась на 10% — до 18,4 миллиарда рублей, чистая прибыль упала на 53% — до 98,1 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют завершить работы по строительству второй объездной дороги до 2030 года. Протяженность новой четырехполосной трассы на участке трассы Тюмень — Боровский — Богандинский составит 20,4 километра. На реализацию проекта потратят более 20 миллиардов рублей.

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