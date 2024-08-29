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Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В Тюмени начало работать новое мобильное приложение «Моя школа. Дневник»

Приложение «Образование 72», на работу которого жаловались тюменцы, заменят на новое

29 августа 2024, 06:15
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени начало работать новое мобильное приложение «Моя школа. Дневник»

В Тюменской области запустили в работу новое мобильное приложение в образовании «Моя школа. Дневник». Оно станет заменой ранее действовавшему приложению «Образование 72».

По адресу school.72to.ru родителям и ученикам доступна обновленная программная платформа. Для работы на мобильных устройствах требуется установить новое мобильное приложение «Моя школа. Дневник».

Скачать приложение можно здесь:

«Сейчас в систему загружена большая часть данных, продолжается выгрузка для первых и десятых классов. В ближайшее время планируем завершить все ключевые технические настройки новой платформы», — сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Ели возникнут сложности с авторизацией, входом и работой новой платформы, следует обратиться в техническую поддержку.

Напомним, бесплатное мобильное приложение «Образование 72» работало в Тюменской области с 2015 года и неоднократно вызывало недовольство у пользователей вследствие регулярных сбоев и некорректной работы — родители зачастую не могли зайти в него.

Ранее «Наш Город» писал, что сфера образования в Тюменской области вышла в лидирующие позиции среди других отраслей по числу опубликованных вакансий. В регионе на данный момент открыто около 3 тысяч рабочих мест для педагогов.

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