Приложение «Образование 72», на работу которого жаловались тюменцы, заменят на новое

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
По адресу school.72to.ru родителям и ученикам доступна обновленная программная платформа. Для работы на мобильных устройствах требуется установить новое мобильное приложение «Моя школа. Дневник».
Скачать приложение можно здесь:
«Сейчас в систему загружена большая часть данных, продолжается выгрузка для первых и десятых классов. В ближайшее время планируем завершить все ключевые технические настройки новой платформы», — сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.
Ели возникнут сложности с авторизацией, входом и работой новой платформы, следует обратиться в техническую поддержку.
Напомним, бесплатное мобильное приложение «Образование 72» работало в Тюменской области с 2015 года и неоднократно вызывало недовольство у пользователей вследствие регулярных сбоев и некорректной работы — родители зачастую не могли зайти в него.
Ранее «Наш Город» писал, что сфера образования в Тюменской области вышла в лидирующие позиции среди других отраслей по числу опубликованных вакансий. В регионе на данный момент открыто около 3 тысяч рабочих мест для педагогов.