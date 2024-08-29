Большая история обмана: как тюменцы собирали деньги на лечение девушки, больной раком

После этого у Сергея возникает еще больше сомнений в правдивости истории Анны. Он принимает решение проверить ее документы. Вместе с волонтером Александром, который также поддерживал ее с самого начала, они обращаются в федеральный регистр костного мозга. И тут выясняется обман — клиника, в которой Анне сообщили о доноре костного мозга для нее, не имеет права этим заниматься, все документы поддельны, подписи поддельны, врачей таких не существует.