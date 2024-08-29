Большая история обмана: как тюменцы собирали деньги на лечение девушки, больной раком

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
С Анной тюменцев познакомил тюменский общественный деятель, предприниматель, лидер движения Street Workout Сергей Мехнин. У него в феврале этого года врачи обнаружили клеточный лейколекоз, о чем он рассказал своим подписчикам в социальных сетях.
«Анну я знаю три года. Познакомились с ней на соревнованиях Street Workout (она спортсменка). В силу разницы в возрасте личных разговоров не было — общались командами по интересам, когда встречались на соревнованиях Street Workout. Когда я публиковал в соцсетях информацию о поставленном мне диагнозе, она активно их комментировала, поддерживала, рассказала, что у нее практически такой же диагноз — острый монобластный лейкоз. И поставили ей его почти год назад», — рассказывает Сергей Мехнин.
Острый монобластный лейкоз — это редкая форма рака крови, которая требует продолжительного и агрессивного лечения. Поражается моноцитарная линии кроветворения. Заболевание встречается у детей и взрослых старше 40 лет.
Так как Анна все-таки была не чужим человеком, можно сказать коллегой, Сергей проникся к ее истории. О больной раком Анне спортсмен рассказал своим подписчикам, начался сбор денежных средств для лечения девушки.
«Я просто понял, что помощь нужна не мне, а именно этой девушки. Думал, что мы команда и должны помочь. Я не просил у нее никаких меддокументов, она сама их отправляла. И в тот момент я просто не обратил внимание на печати. Не думал о каком-то обмане, хотя на всех документах были указаны телефоны клиник, по которым можно было позвонить и выяснить всю информацию», — отмечает Сергей.
По его словам Анна неоднократно приезжала в Тюмень — проживание в областной столице полностью оплачивали неравнодушные люди. К истории Анны в феврале–марте подключились средства массовой информации, в поддержку девушки проводили забеги, марафоны, мероприятия, оказывали благотворительную помощь предприниматели, благотворительные фонды.
«Аню поддерживали многие, так как люди думали, что у нее острая стадия, ей нужна срочная пересадка костного мозга, нужен донор», — говорит Сергей Мехнин.
Позже Анна сообщила, что у нее пошли метастазы в легкое и необходима операция. Причем сделать ее нужно до пересадки костного мозга. К помощи подключилась организация Красный крест. В сообществе стали публиковать данные о болезни Анны и поиске донора костного мозга.
Подозрения в том, что Анна может обманывать, закралось после ряда несостыковок в ее истории — от лейкопластыря, прикрепленного к шее (такой делают после взятия биопсии) до занятий спортом и одновременно с тем сообщений о том, как ей плохо.
«Рассказывала, что на работе ее не поддерживают и заставляют увольняться, так как она все равно умрет. Но на самом деле такого быть не может — вряд ли кто будет говорить такое тяжело больному человеку», — сетует Сергей.
В августе этого года Анна крайний раз приезжала в Тюмень. Девушка приехала сообщить, что ей нашли донора костного мозга в Тюмени.
«Я мою машину на мойке. Она подбегает ко мне и говорит: „У меня еще один день рождения!“ Сказала, что ей нашел донора в Тюмени KDL-центр. Нужно сдать еще раз анализ крови на совместимость. Она убежала в ближайший KDL-центр и прибежала обратно буквально спустя 40 минут. Так быстро туда никто еще так не бегал. Приходит она в кофте, демонстративно показывает, что ей делали забор крови. После этого появляется донор», — говорит Сергей Мехнин.
После этого у Сергея возникает еще больше сомнений в правдивости истории Анны. Он принимает решение проверить ее документы. Вместе с волонтером Александром, который также поддерживал ее с самого начала, они обращаются в федеральный регистр костного мозга. И тут выясняется обман — клиника, в которой Анне сообщили о доноре костного мозга для нее, не имеет права этим заниматься, все документы поддельны, подписи поддельны, врачей таких не существует.
После того как Анне стало известно, что Сергей знает про обман, она извинилась перед ним. Вернула собранные Сергеем 100 тысяч для нее. Также Анна попросила прощения перед всеми, кто оказывал ей поддержку и заверила, что все деньги вернет.
В омском отделении «Красного креста» также сообщили о том, что появилась информация о недобросовестности девушки.
«В медицинских учреждениях опровергли информацию о том, что к ним обращалась Анна Ванцева. Также сообщили, что предоставленные документы недействительны. От действий Анны Ванцевой пострадали организации и простые жители Тюмени и Омска. Если вы пострадали от действий Анны, просим сообщить об этом в полицию», — опубликовали информацию на странице ВК «Красный крест/Омская область».