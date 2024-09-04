В Тюменскую область пытались привезти опасную продукцию из Казахстана

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
По информации ведомства, в одном из автомобилей перевозили 20 литров меда, во втором авто — 40 килограммов баранины и 50 килограммов говядины. Суммарно в Тюменскую область хотели провезти 110 килограмм опасной продукции.
Оказалось, что у водителей, перевозивших продукцию, не было сопроводительных документов. Груз вернули отправителю. Если будут выполнены необходимые требования по документации, он сможет вновь отправить товары.
Ранее «Наш город» писал о том, что опасным мясом кормили посетителей известного тюменского заведения.