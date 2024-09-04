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Updated Сегодня, 10:46

В Тюменскую область пытались привезти опасную продукцию из Казахстана

В Тюменскую область пытались привезти опасную продукцию из Казахстана

4 сентября 2024, 10:44
Фото: 1MI
В наш регион пытались провезти 110 килограммов опасной продукции из Казахстана. Об этом проинформировали в региональном управлении Россельхознадзора.

По информации ведомства, в одном из автомобилей перевозили 20 литров меда, во втором авто — 40 килограммов баранины и 50 килограммов говядины. Суммарно в Тюменскую область хотели провезти 110 килограмм опасной продукции.

Оказалось, что у водителей, перевозивших продукцию, не было сопроводительных документов. Груз вернули отправителю. Если будут выполнены необходимые требования по документации, он сможет вновь отправить товары.

Фото: Управление Россельхознадзора по Тюменской области
Опасным мясом кормили посетителей известного тюменского заведения
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Ранее «Наш город» писал о том, что опасным мясом кормили посетителей известного тюменского заведения.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Казахстан
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