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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Двух детей сбили на пешеходном переходе в Тюмени

Двух детей сбили на пешеходном переходе в Тюмени

4 сентября 2024, 09:27
Фото: ГИБДД Тюменской области
На пешеходном переходе в Тюмени сбили двух детей вечером, 3 сентября. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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Дети

Так, 9-летнюю школьницу сбил фургон на улице Инженерной. Она управляла мощным электросамокатом, для которого нужно водительское удостоверение. Девочка получила травму.

Ещё одна девочка получила травмы, когда ее сбил водитель на автомобиле «Киа». ДТП произошло на «зебре».

Обстоятельства аварий предстоит выяснять инспекторам.

Ранее «Наш город» сообщал, что в первый учебный день, 2 сентября в Тюмени в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемь детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени
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