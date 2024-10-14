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Posted 14 октября, 06:46

Published 14 октября, 06:46

Modified 14 октября, 06:48

Updated 14 октября, 06:48

Жители тюменского дома тонут в нечистотах вторые сутки

Жители тюменского дома тонут в нечистотах вторые сутки

14 октября 2024, 06:46
Фото: 2 ГИС
Вода из канализации с верхних этажей с ночи 13 октября топит жильцов квартир на первом этаже в доме по улице Шишкова, 100. По словам тюменцев, управляющая компания «Монолит» бездействует.
«Заявки подаются второй день, но на данный момент ни одна из них не отработана. ЕДДС так же в курсе сложившийся ситуации, но и это не помогает. Кроме того, вся канализация также выливается на улицу за домом и уходит под зданием. Дом потихоньку разрушается — страшно за свою жизнь, боишься, что в один прекрасный день просто не проснёшься», — посетовали местные жители.

В управляющей компании «Монолит» «Нашему Городу» факт проблем с канализацией подтвердили и сообщили, что в настоящее время заявки переданы специалистам, по ним уже ведется работа. О сроках устранения коммунальной аварии информации нет.

Видео: 2 ГИС.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «УК Монолит» в Тюмени работает с 2021 года. Гендиректором и учредителем является Вардан Нерсисян. УК входит в список компаний с низким рейтингом. Жители домов, которые обслуживает «Монолит», жалуются на бездействие сотрудников компании и отмечают, что заявки отрабатываются по две недели, до офиса дозвониться невозможно.

Согласно данным ФНС, по итогам 2023 года УК «Монолит» увеличила выручку на 64% — до 45 миллионов рублей, чистая прибыль снизилась на 11% — до 586 тысяч рублей. Имеется информация о задолженностях по налогам и страховым взносам на сумму 93,1 тысячи рублей.

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Управляющая компания не входит в реестр недобросовестных поставщиков, является участником системы госзакупок — фирма заключила четыре контракта на общую сумму 1,5 миллиона рублей в роли поставщика. В числе заказчиков администрация Исетского района и МЧС по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени приняли решение о расселении аварийного дома по улице Индустриальной, 47. Документ об изъятии квартир (более 40) опубликован на сайте мэрии города.

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