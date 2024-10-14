Жители тюменского дома тонут в нечистотах вторые сутки

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «УК Монолит» в Тюмени работает с 2021 года. Гендиректором и учредителем является Вардан Нерсисян. УК входит в список компаний с низким рейтингом. Жители домов, которые обслуживает «Монолит», жалуются на бездействие сотрудников компании и отмечают, что заявки отрабатываются по две недели, до офиса дозвониться невозможно.