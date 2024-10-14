Не такая и благополучная: Тюменская область не вошла в топ-10 рейтинга благополучия

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам третьего квартала 2024 года средний размер предлагаемой заработной платы увеличился на 14% и превысил 40 тысяч рублей. Самый большой заработок, более 200 тысяч, предлагали инженерам, руководителям, врачам и вышкомонтажникам.