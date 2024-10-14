nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 04:19

Published 14 октября, 04:19

Modified 14 октября, 04:21

Updated 14 октября, 04:21

Тюменская область заняла 33 место в рейтинге российских регионов по благополучию

Не такая и благополучная: Тюменская область не вошла в топ-10 рейтинга благополучия

14 октября 2024, 04:19
Фото: 1MI

Тюменская область заняла 33 место в рейтинге российских регионов по благополучию

Тюменская область заняла 33 место в рейтинге российских регионов по уровню благополучия. При его составлении учитывались соотношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и т. д.

Первое место рейтинга благосостояния российских регионов по итогам 2023 года занял Ямало-Ненецкий автономный округ с итоговым баллом 100. Для сравнения, у Тюменской области итоговый балл составил 50,25.

На втором месте расположилась Магаданская область (итоговый балл 99,01), на третьем месте — Чукотский автономный округ (98,42). Также в десятку регионов по уровню благосостояния вошли Югра (итоговый балл 93,65 и пятое место), Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Мурманская области, Москва и Санкт-Петербург, Камчатский край.

Аутсайдерами рейтинга стали Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия. Эти регионы набрали менее 10 баллов.

«Ужас какой-то»: главу «Этажей» Хусаинова ужаснуло состояние дома на Бабарынка
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам третьего квартала 2024 года средний размер предлагаемой заработной платы увеличился на 14% и превысил 40 тысяч рублей. Самый большой заработок, более 200 тысяч, предлагали инженерам, руководителям, врачам и вышкомонтажникам.

Читайте также:
В зоне СВО погиб 24-летний военный из ЯлуторовскаСолнечно и холодно: в понедельник в Тюмени ожидается до -6Итоги недели: снежная Кассандра, детали «Тюменского дела», самые богатые люди региона
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рейтинги#Заработная плата#Новости тюмени#Доходы#Благосостояние
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика