Не такая и благополучная: Тюменская область не вошла в топ-10 рейтинга благополучия

Posted 14 октября, 04:19
Published 14 октября, 04:19
Modified 14 октября, 04:21
Updated 14 октября, 04:21
Первое место рейтинга благосостояния российских регионов по итогам 2023 года занял Ямало-Ненецкий автономный округ с итоговым баллом 100. Для сравнения, у Тюменской области итоговый балл составил 50,25.
На втором месте расположилась Магаданская область (итоговый балл 99,01), на третьем месте — Чукотский автономный округ (98,42). Также в десятку регионов по уровню благосостояния вошли Югра (итоговый балл 93,65 и пятое место), Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Мурманская области, Москва и Санкт-Петербург, Камчатский край.
Аутсайдерами рейтинга стали Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия. Эти регионы набрали менее 10 баллов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам третьего квартала 2024 года средний размер предлагаемой заработной платы увеличился на 14% и превысил 40 тысяч рублей. Самый большой заработок, более 200 тысяч, предлагали инженерам, руководителям, врачам и вышкомонтажникам.