Звонят из СК и просят перевести деньги: тюменцев предупредили о новом мошенничестве

Posted 14 октября, 05:21
Published 14 октября, 05:21
Modified 14 октября, 05:23
Updated 14 октября, 05:23
Тюменцам напоминают, что сотрудники следственных органов Следственного комитета не требуют перевести денежные средства и не просят сообщить индивидуальную банковскую информацию.
Следователи могут лишь уточнить фамилию, имя и отчество гражданина, а также пригласить в следственное подразделение для участия в следственных или процессуальных действиях.
Ранее «Наш Город» писал, что появился новый вид мошенничества, связанный с полисом ОМС. Аферисты предлагают заменить полис на новый с QR-кодом и просят заполнить форму. Жителям региона напоминают, что полисы ОМС являются бессрочными и не требуют замены или продления.