nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 05:21

Published 14 октября, 05:21

Modified 14 октября, 05:23

Updated 14 октября, 05:23

Тюменцев предупредили о новой схеме мошенничества

Звонят из СК и просят перевести деньги: тюменцев предупредили о новом мошенничестве

14 октября 2024, 05:21
Фото: 1MI

Тюменцев предупредили о новой схеме мошенничества

В областной столице зарегистрировано уже несколько случаев нового вида мошенничества. Как пояснили в Следственном комитете по Тюменской области, аферисты звонят тюменцам, представляются следователями и выманивают денежные средства.

Тюменцам напоминают, что сотрудники следственных органов Следственного комитета не требуют перевести денежные средства и не просят сообщить индивидуальную банковскую информацию.

Следователи могут лишь уточнить фамилию, имя и отчество гражданина, а также пригласить в следственное подразделение для участия в следственных или процессуальных действиях.

Какие слова помогут вычислить телефонного мошенника?
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что появился новый вид мошенничества, связанный с полисом ОМС. Аферисты предлагают заменить полис на новый с QR-кодом и просят заполнить форму. Жителям региона напоминают, что полисы ОМС являются бессрочными и не требуют замены или продления.

Читайте также:
На платный режим работы в Тюмени переведут еще три парковкиПреступники из ХМАО едут в Тюмень на «заработки»Не такая и благополучная: Тюменская область не вошла в топ-10 рейтинга благополучия
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Мошенники#Аферисты#Следственное управление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика