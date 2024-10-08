Тюменцам угрожает новый вид мошенничества через ОМС

Для тех, кто что-то продает, существует свой вариант обмана. Мошенники звонят, представляясь потенциальными покупателями, и выражают готовность купить товар или услугу, предлагая перевести предоплату на банковскую карту. Однако кроме номера карты они пытаются узнать и другие данные, такие как имя владельца, пин-код и секретный код.