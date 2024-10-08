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Posted 8 октября, 16:14

Published 8 октября, 16:14

Modified 9 октября, 09:15

Updated 9 октября, 09:15

Тюменцам угрожает новый вид мошенничества через ОМС

Тюменцам угрожает новый вид мошенничества через ОМС

8 октября 2024, 16:14
Фото: 1MI
ФОМС призывает граждан не идти контакт со злоумышленниками которые предлагают заменить полис на новый.

Тюменцы вскоре могут столкнуться с новым видом мошенничества. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) сообщил, что в случае поступления звонков с предложением получить новый полис рекомендуется сообщить об этом в страховую организацию или территориальный фонд ОМС.

Недавно в СМИ появилась информация о звонках застрахованным гражданам с предложением заменить полис ОМС на новый с QR-кодом.

В ФОМС подчеркнули, что факты мошенничества с полисами ОМС остаются актуальной проблемой, а схемы обмана становятся все более изощренными. Полисы ОМС для граждан России действуют бессрочно и не требуют замены или продления.

«Если вам позвонили и предлагают заполнить форму для ввода данных, не отвечайте на вопросы, не устанавливайте дополнительные приложения, не переходите по ссылкам, не сообщайте никакие сведений о себе», — отметили в ФОМС.

В случае попытки мошенничества, связанного с полисом ОМС, следует обратиться в свою страховую медицинскую компанию или в единый контакт-центр территориального фонда ОМС.

«Помните, специалисты страховых медицинских организаций никогда не присылают СМС с цифровыми кодами, не запрашивают персональные данные и не просят перевести куда-либо деньги», — заключили в ведомстве.
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Счет обманутых идет на тысячи

Только за прошлую неделю телефонные и интернет-мошенники похитили у 69 жителей Тюменской области 20 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.

А за 2023 год злоумышленники похитили у жителей Тюменской области 1,2 млрд рублей. Всего в регионе было зарегистрировано 6,4 тыс. случаев телефонного и интернет-мошенничества.

Одной из самых распространенных схем обмана остается телефонный звонок с сообщением о том, что родственник попал в аварию и нуждается в помощи или сам стал виновником ДТП.

Другая распространенная схема — звонок или сообщение с информацией о крупном выигрыше. Мошенники просят прислать данные карты или перейти по ссылке для подтверждения личности и получения приза.

Еще один распространенный тип мошенничества — сообщение о блокировке банковской карты. Потерпевшему приходит сообщение или звонок с информацией о том, что его карта заблокирована. Злоумышленники просят подойти к банкомату и перевести все деньги на безопасный счет.

Для тех, кто что-то продает, существует свой вариант обмана. Мошенники звонят, представляясь потенциальными покупателями, и выражают готовность купить товар или услугу, предлагая перевести предоплату на банковскую карту. Однако кроме номера карты они пытаются узнать и другие данные, такие как имя владельца, пин-код и секретный код.

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Также вчера стало известно пенсионерка из Тюмени перевела мошенникам 3 млн рублей после звонка в WhatsApp. Собеседник представился руководителем финансового отдела Центробанка и, утверждая, что деньги с ее счета будут несанкционированно сняты, предложил провести несколько операций.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Мошенники#Страхование
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