Житель Тюменской области погиб, спасая командира в бою

Сергей Пономарев был мобилизован 30 сентября 2022 года. Сначала прошел Кременную (ЛНР), а затем переброшен под Авдеевку (ДНР). Он погиб 10 марта 2024 года в селе Тоненькое, пытаясь спасти из-под огня раненого командира. За проявленные мужество и героизм Сергей Пономарев награжден медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества (посмертно).