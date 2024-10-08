Житель Тюменской области погиб, спасая командира в бою

Posted 8 октября, 15:18
Published 8 октября, 15:18
Modified 8 октября, 15:20
Updated 8 октября, 15:20
В Окуневской школе Бердюжского района в Тюменской области состоялось открытие «Парты Героя», посвященной выпускнику Сергею Пономареву, погибшему в ходе специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении официального паблика фонда «Защитники Отечества» региона в соцсети «ВКонтакте».
«В Окуневской школе Бердюжского района прошла торжественная церемония открытия „Парты Героя“, посвященной выпускнику, участнику СВО. Героически погибшему в ходе ее проведения, Пономареву Сергею», — указано в паблике фонда «Защитники Отечества» Тюменской области.
На мероприятии присутствовали родители и родственники Сергея Пономарева, глава администрации поселка Сергей Курков, друзья и одноклассники героя.
Право открыть «Парту Героя» имени Сергея Пономарева было предоставлено юнармейцам Елизавете Уросовой и Степану Тарасову, другу и боевому товарищу героя, а также его сыну Михаилу.
Сергей Пономарев был мобилизован 30 сентября 2022 года. Сначала прошел Кременную (ЛНР), а затем переброшен под Авдеевку (ДНР). Он погиб 10 марта 2024 года в селе Тоненькое, пытаясь спасти из-под огня раненого командира. За проявленные мужество и героизм Сергей Пономарев награжден медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества (посмертно).
Ранее сегодня стало известно, что в зоне СВО погибли сразу двое жителей Тобольска. Оба ушли на фронт добровольно и погибли с разницей в чуть больше, чем три месяца.