Семья тюменского военного бьется за деньги с его женой. Он женился за 3 дня до гибели

Тогда этим словам никто из близких погибшего военного не придал значения. Вес они обрели лишь после того, когда родственники погибшего и опекуны его сына попытались установить отцовство, чтобы мальчик получил выплаты за гибель отца. Выяснилось, что 29 марта Виталий женился на той, с кем был знаком всего пару недель. Расписались они в тот момент, когда тюменец находится в военной части в Самаре.