Семья тюменского военного бьется за деньги с его женой. Он женился за 3 дня до гибели

Posted 7 октября, 05:12
Published 7 октября, 05:12
Modified 7 октября, 05:37
Updated 7 октября, 05:37
Почему так вышло — не знает никто. После смерти Галины в 2021 году подростка усыновила семья из Голышмановского района. Виталий в то время работал вахтами и планировал по приезде с очередной вахты установить отцовство.
Виталий Пшеничный подписал контракт в ноябре 2023 года. По словам его сестры Екатерины, в хону боевых действий он отправился для того, чтобы получить возможность дать то-то сыну, который воспитывался в чужой семье.
В зоне СВО тюменец служил санитаром — выносил с поля боя раненных и погибших. За время службы Виталий сам получил несколько ранений. После очередной травмы, в марте 2024 года, попал в госпиталь в Луганске, позже его перевели на лечение в Пензу. Правда, там он пробыл недолго — выгнали за злоупотребление спиртными напитками.
В тот вечер Виталий позвонил своему другу Александру из бара и сообщил, что планирует снять квартиру в Пензе на время и разобраться, что делать. В ту же ночь мужчина пропал — на связь он вышел только спустя сутки.
Родные рассказывают, что по словам Виталия, события ночи просто вылетели из его головы — он ничего не помнил, даже своего имени. Прохожие отвели потерявшего память мужчину в полицию, позже туда принесла его паспорт девушка, которая впоследствии стала его супругой.
Позже в разговоре журналистом 72.RU Виктория рассказала, что с Виталием они познакомились на улице — какое-то время даже жили вместе, планировали расписаться, родить ребенка.
26 марта Виталий уехал из Пензы в военную часть в Самару. В этот же день, по словам его тети Валентины Ивановны, которая его воспитывала, он отправил ей банковскую карту со словами: «Трать деньги, куда тебе нужно». На счету было более трех миллионов рублей.
По словам Валентины Ивановны, трогать денежные средства она не стала, так как знала, что Виталий планировал купить дом для них с сыном.
30 марта Виталий вновь был отправлен в зону боевых действий. Последний раз с родственниками он разговаривал 1 апреля 2024 года, после чего пропал.
«Я начала его искать с 14 апреля через всевозможные мессенджеры, через знакомых. Мне предложили посмотреть в списках, но его там не было. Уже 23-го апреля позвонила в военкомат, и мне сказали, что он погиб. Днем этого же дня тете принесли похоронку», — рассказала сестра погибшего бойца Екатерина.
Смертельное ранение мужчина получил в свой День рождения — 2 апреля. Он погиб от осколочных ранений и большой кровопотери. Похоронили Виталия в родной деревне Петрова (Викуловский район) 28 апреля.
Когда родственники вспомнили про банковскую карту, которую мужчина отправил своей тете, они обнаружили, что три с лишним миллиона рублей, которые были на счету еще 10 апреля, исчезли — на карте осталось немногим более 100 тысяч рублей. Эту сумму близкие сняли, чтобы оплатить похороны, а карту заблокировали.
В мае тетя Виталия написала заявление в полицию. В этот же день, по словам пенсионерки, ей позвонила некая женщина, которая искала ее погибшего племянника. Как вспоминает Валентина Ивановна, в разговоре незнакомка сказала, что они с ним «хотели пожениться».
Тогда этим словам никто из близких погибшего военного не придал значения. Вес они обрели лишь после того, когда родственники погибшего и опекуны его сына попытались установить отцовство, чтобы мальчик получил выплаты за гибель отца. Выяснилось, что 29 марта Виталий женился на той, с кем был знаком всего пару недель. Расписались они в тот момент, когда тюменец находится в военной части в Самаре.
О том, получила ли она «гробовые» за гибель мужа, а также, снимала ли со счета Виталия три миллиона рублей, Виктория не рассказала. Лишь отметила, что «этот вопрос не касается» других людей.
Родные погибшего военного уверены, что женщина является аферисткой, а брак фиктивный. Однако, доказать это практически невозможно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в минувшие выходные семьям девяти погибших в зоне СВО тюменских военных вручили Ордена Мужества. Торжественная церемония прошла в городской администрации.