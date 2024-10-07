Пять из шести тюменских семей не могут купить квартиру в ипотеку

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 50% увеличился спрос на земельные участки под строительство загородных домов и дач. При этом средняя стоимость земли под ИЖС составила 239 тысяч рублей за сотку, под дачи — 156 тысяч рублей за сотку.