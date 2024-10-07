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Posted 7 октября, 03:39

Published 7 октября, 03:39

Modified 7 октября, 03:41

Updated 7 октября, 03:41

Тюменская область стала 24-й в рейтинге регионов по доступности ипотеки

Пять из шести тюменских семей не могут купить квартиру в ипотеку

7 октября 2024, 03:39
Фото: 1MI

Тюменская область стала 24-й в рейтинге регионов по доступности ипотеки

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Недвижимость
Тюменская область заняла 24-е место в рейтинге городов России по доступности ипотеки. Позволить купить себе квартиру по рыночной ипотечной ставке сегодня могут 16,5% семей. В целом по России данный показатель составляет 13,4% семей, что примерно соответствует уровню десятилетней давности.

Для сравнения, год назад потека с учетом господдержки и льготных программ была доступна 27,8% семей. Такие данные представили аналитики РИА «Новости».

Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где взять ипотечный кредит сегодня могут себе позволить 39,4% семей. Второе и третье места занимают Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданская область — 37,2% и 35,7% соответственно. Аутсайдеры рейтинга — Республика Крым, Севастополь, Республика Дагестан, где ипотека на сегодняшних условиях доступна менее 4% семей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 50% увеличился спрос на земельные участки под строительство загородных домов и дач. При этом средняя стоимость земли под ИЖС составила 239 тысяч рублей за сотку, под дачи — 156 тысяч рублей за сотку.

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