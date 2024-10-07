Пять из шести тюменских семей не могут купить квартиру в ипотеку

Posted 7 октября, 03:39
Published 7 октября, 03:39
Modified 7 октября, 03:41
Updated 7 октября, 03:41
Для сравнения, год назад потека с учетом господдержки и льготных программ была доступна 27,8% семей. Такие данные представили аналитики РИА «Новости».
Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где взять ипотечный кредит сегодня могут себе позволить 39,4% семей. Второе и третье места занимают Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданская область — 37,2% и 35,7% соответственно. Аутсайдеры рейтинга — Республика Крым, Севастополь, Республика Дагестан, где ипотека на сегодняшних условиях доступна менее 4% семей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 50% увеличился спрос на земельные участки под строительство загородных домов и дач. При этом средняя стоимость земли под ИЖС составила 239 тысяч рублей за сотку, под дачи — 156 тысяч рублей за сотку.