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Posted 7 октября, 04:46

Published 7 октября, 04:46

Modified 7 октября, 04:48

Updated 7 октября, 04:48

В Тобольске на пожаре погибли два человека

Два человека погибли на пожаре в Тюменской области

7 октября 2024, 04:46
Фото: МЧС ТО

В Тобольске на пожаре погибли два человека

Трагедия произошла сегодня в пятом часу утра в одной из квартир жилого дома по улице Академика Юрия Осипова в Тобольске. На место ЧП направлены семь единиц основной и специальной техники и 26 человек личного состава МЧС России.

На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь уже охватил 110 квадратных метров площади. К сожалению, в ходе тушения пожара и разборки конструкций дома были обнаружены тела двух погибших. В настоящее время их личности устанавливаются.

Видео: МЧС ТО.

По предварительным данным, причиной возникновения огня стало короткое замыкание.

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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском СНТ Боровое накануне сгорел дачный дом. Площадь пожара составил 100 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.

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