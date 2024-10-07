Два человека погибли на пожаре в Тюменской области

Posted 7 октября, 04:46
Published 7 октября, 04:46
Modified 7 октября, 04:48
Updated 7 октября, 04:48
На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь уже охватил 110 квадратных метров площади. К сожалению, в ходе тушения пожара и разборки конструкций дома были обнаружены тела двух погибших. В настоящее время их личности устанавливаются.
По предварительным данным, причиной возникновения огня стало короткое замыкание.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском СНТ Боровое накануне сгорел дачный дом. Площадь пожара составил 100 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.