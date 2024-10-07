Два человека погибли на пожаре в Тюменской области

В Тобольске на пожаре погибли два человека

Трагедия произошла сегодня в пятом часу утра в одной из квартир жилого дома по улице Академика Юрия Осипова в Тобольске. На место ЧП направлены семь единиц основной и специальной техники и 26 человек личного состава МЧС России.