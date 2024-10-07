Тюменских водителей предупредили об опасной погоде

Posted 7 октября, 04:04
Published 7 октября, 04:04
Modified 7 октября, 04:06
Updated 7 октября, 04:06
«По трассе Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Абатское днём 8 октября ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-17 м/с», — сообщили в Уралуправтодор.
По данным метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, ожидается резкое повышение температуры воздуха до +14…+19. Местами пройдут кратковременные дожди.
В Тюмени вторник, 8 октября, пройдет при пасмурной погоде, в утренние часы ожидается небольшой дожди. Максимальная температура воздуха составит +15…+19.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области теплая погода продержится до конца первой декады октября. После этого в регион придет резкое похолодание до 0…-3 и осадки в виде дождя со снегом.