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Posted 7 октября, 04:04

Published 7 октября, 04:04

Modified 7 октября, 04:06

Updated 7 октября, 04:06

Тюменских водителей предупредили об опасной погоде

Тюменских водителей предупредили об опасной погоде

7 октября 2024, 04:04
Фото: 1MI
Сюжет
ДТП
Во вторник, 8 октября, на юге Тюменской области ожидаются дожди и сильный ветер с порывами до 17-18 м/с.
«По трассе Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Абатское днём 8 октября ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-17 м/с», — сообщили в Уралуправтодор.

По данным метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, ожидается резкое повышение температуры воздуха до +14…+19. Местами пройдут кратковременные дожди.

В Тюмени вторник, 8 октября, пройдет при пасмурной погоде, в утренние часы ожидается небольшой дожди. Максимальная температура воздуха составит +15…+19.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области теплая погода продержится до конца первой декады октября. После этого в регион придет резкое похолодание до 0…-3 и осадки в виде дождя со снегом.

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