Семьям девяти погибших тюменских бойцов СВО вручили Ордена Мужества

Posted 5 октября, 04:12
Published 5 октября, 04:12
Modified 5 октября, 04:14
Updated 5 октября, 04:14
Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, Орденами Мужества посмертно были награждены:
«Соболезнование близким этих героев. Особые слова признательности сказал родителям — за то, что воспитали достойных сыновей. Наши земляки являются настоящими воинами, которые, как и их отцы и деды, защищали будущее и безопасность нашей страны», — сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Максим Афанасьев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе на этой неделе простились с погибшим на Украине Игорем Горбачевым. В спецоперации он принимал участие с 3 октября 2023 года.