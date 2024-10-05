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Posted 5 октября, 04:12

Published 5 октября, 04:12

Modified 5 октября, 04:14

Updated 5 октября, 04:14

Семьям девяти погибших тюменских бойцов СВО вручили Ордена Мужества

Семьям девяти погибших тюменских бойцов СВО вручили Ордена Мужества

5 октября 2024, 04:12
Фото: тг-канал Максим Афанасьев
Сюжет
Администрация г.Тюмени
Государственные награды вручили семьям девяти тюменцев, погибших в зоне специальной военной операции. Торжественная церемония состоялась накануне в администрации города.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, Орденами Мужества посмертно были награждены:

  • старший сержант Андрей Важенин,
  • старший сержант Сайнулла Янбаев,
  • ефрейтор Федор Супрунов,
  • рядовой Сергей Гживац,
  • рядовой Алексей Дмитриев,
  • рядовой Леонид Иванов,
  • рядовой Валерий Калинин,
  • рядовой Александр Овдиенко,
  • рядовой Евгений Смольников.
«Соболезнование близким этих героев. Особые слова признательности сказал родителям — за то, что воспитали достойных сыновей. Наши земляки являются настоящими воинами, которые, как и их отцы и деды, защищали будущее и безопасность нашей страны», — сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Максим Афанасьев.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе на этой неделе простились с погибшим на Украине Игорем Горбачевым. В спецоперации он принимал участие с 3 октября 2023 года.

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