Тюменским медикам хотят увеличить оклады

Posted 4 октября, 08:40
Published 4 октября, 08:40
Modified 4 октября, 13:00
Updated 4 октября, 13:00
«В рамках реализации рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, увеличить должностные оклады медицинских и фармацевтических работников», — указано в документе.
Суммы выплат планируют увеличить следующим образом: размер оклада главной медсестры вырастет до 30,2 тысячи рублей, врача бригады скорой помощи — до 46,6 тысячи рублей, фельдшера — до 26,6 тысячи, заведующего структурным подразделением — до 53,7 тысячи рублей и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вакансии врачей и главврачей вошли в перечень самых дефицитных по итогам сентября. На одну вакансию врача и главврача приходилось лишь 1-1,2 резюме.