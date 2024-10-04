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Posted 4 октября, 08:40

Published 4 октября, 08:40

Modified 4 октября, 13:00

Updated 4 октября, 13:00

Оклады тюменских медиков должны вырастут до 19%

Тюменским медикам хотят увеличить оклады

4 октября 2024, 08:40
Фото: 1MI

Оклады тюменских медиков должны вырастут до 19%

Сюжет
Касается каждого
Департамент здравоохранения Тюменской области подготовил распоряжение, согласно которому медикам региона увеличат должностные оклады. Рост составит от 15 до 19% в зависимости от квалификации.
«В рамках реализации рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, увеличить должностные оклады медицинских и фармацевтических работников», — указано в документе.

Суммы выплат планируют увеличить следующим образом: размер оклада главной медсестры вырастет до 30,2 тысячи рублей, врача бригады скорой помощи — до 46,6 тысячи рублей, фельдшера — до 26,6 тысячи, заведующего структурным подразделением — до 53,7 тысячи рублей и т. д.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вакансии врачей и главврачей вошли в перечень самых дефицитных по итогам сентября. На одну вакансию врача и главврача приходилось лишь 1-1,2 резюме.

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