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Posted 3 октября, 06:45

Published 3 октября, 06:45

Modified 3 октября, 13:06

Updated 3 октября, 13:06

Житель Ишимского района погиб в зоне СВО

Прослужил ровно год: в зоне СВО погиб стрелок из Тюменской области

3 октября 2024, 06:45
Фото: 1MI

Житель Ишимского района погиб в зоне СВО

Сюжет
Бойцы СВО
Житель Ишимского Района Игорь Горбачев погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания.

Церемония прощания и похороны военного состоялись сегодня, 3 октября.

«Ишимский район простился с Игорем Горбачевым Игорем. Он отдал свою жизнь за мирное небо, погиб, защищая Россию. Принятое Игорем Анатольевичем решение служить Отечеству — пример настоящего мужества, патриотизма и отваги», — отметили в администрации Ишимского района.
Фото: Администрация Ишимского района

Известно, что контракт с Минобороны боец заключил 3 октября 2023 года. В зоне СВО служил стрелком.

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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 21-летний военный из Тюмени Семён Басов. О гибели военного сообщили в социальных сетях его родные.

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