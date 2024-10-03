Прослужил ровно год: в зоне СВО погиб стрелок из Тюменской области

Posted 3 октября, 06:45
Published 3 октября, 06:45
Modified 3 октября, 13:06
Updated 3 октября, 13:06
Церемония прощания и похороны военного состоялись сегодня, 3 октября.
«Ишимский район простился с Игорем Горбачевым Игорем. Он отдал свою жизнь за мирное небо, погиб, защищая Россию. Принятое Игорем Анатольевичем решение служить Отечеству — пример настоящего мужества, патриотизма и отваги», — отметили в администрации Ишимского района.
Известно, что контракт с Минобороны боец заключил 3 октября 2023 года. В зоне СВО служил стрелком.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 21-летний военный из Тюмени Семён Басов. О гибели военного сообщили в социальных сетях его родные.