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Posted 1 октября, 06:44

Published 1 октября, 06:44

Modified 1 октября, 06:46

Updated 1 октября, 06:46

37-летний житель Тобольска Денис Бархоткин погиб в зоне СВО

Числился в списках пропавших без вести полгода: 37-летний тоболяк погиб в зоне СВО

1 октября 2024, 06:44
Фото: 1MI

37-летний житель Тобольска Денис Бархоткин погиб в зоне СВО

Сюжет
Бойцы СВО
О гибели Дениса Бархоткина стало известно на днях. Смертельное ранение военный получил при выполнении боевого задания. С 21 марта Денис Бархоткин считался пропавшим без вести.
«Хороший парень был. Вечная память тебе Денис. Добрая память, его улыбка на лице, жизнерадостность навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», — написали знакомые погибшего военного в социальных сетях.
Фото: Low Tobolsk l Автосообщество

Известно, что у бойца остались трое детей, а также родители и братья.

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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации на Украине погиб 21-летний вратарь ФК «Тюмень» Николай Пальянов. Боец несколько лет занимался в Центре подготовки спортивного резерва ФК «Тюмень».

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