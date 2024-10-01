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Posted 1 октября, 05:14

Published 1 октября, 05:14

Modified 1 октября, 05:16

Updated 1 октября, 05:16

В Тюмени вакансия няни вошла в октябре в список самых «дорогих»

Вакансия няни возглавила список самых «денежных» в Тюмени

1 октября 2024, 05:14
Фото: 1MI

В Тюмени вакансия няни вошла в октябре в список самых «дорогих»

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Зарплата
Размер среднего предлагаемого заработка представителям данной профессии составил от 70 до 130 тысяч рублей в октябре. Об этом сообщили аналитики «Зарплаты.ру».

По словам экспертов, в обязанности няни входит рисование, лепка, прогулки, с ребенком. Занятость — частичная, оплата почасовая.

На втором месте в списке высокооплачиваемых вакансий октября — вакансия начальника IT-отдела в компании, занимающейся строительством магистральных нефтегазопроводов. Заработная плата — от 124 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь образование в области информационных технологий, опыт работы.

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Замыкает топ-3 самых дорогих вакансий октября — главный бухгалтер в компании, специализирующейся, а пассажирских и грузоперевозках, с заработной платой от 120 тысяч рублей. Обязательное условие — опыт работы не менее пяти лет, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень вошла в десятку городов России с самыми высокими зарплатами. Областная столица заняла десятое место. На первый местах расположились Новый Уренгой, Салехард и Москва.

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