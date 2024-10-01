Вакансия няни возглавила список самых «денежных» в Тюмени

Posted 1 октября, 05:14
Published 1 октября, 05:14
Modified 1 октября, 05:16
Updated 1 октября, 05:16
По словам экспертов, в обязанности няни входит рисование, лепка, прогулки, с ребенком. Занятость — частичная, оплата почасовая.
На втором месте в списке высокооплачиваемых вакансий октября — вакансия начальника IT-отдела в компании, занимающейся строительством магистральных нефтегазопроводов. Заработная плата — от 124 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь образование в области информационных технологий, опыт работы.
Замыкает топ-3 самых дорогих вакансий октября — главный бухгалтер в компании, специализирующейся, а пассажирских и грузоперевозках, с заработной платой от 120 тысяч рублей. Обязательное условие — опыт работы не менее пяти лет, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень вошла в десятку городов России с самыми высокими зарплатами. Областная столица заняла десятое место. На первый местах расположились Новый Уренгой, Салехард и Москва.
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