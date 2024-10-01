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Posted 1 октября, 06:25

Published 1 октября, 06:25

Modified 1 октября, 06:27

Updated 1 октября, 06:27

В Тюмени ищут около сотни разведчиков для службы по контракту

Дерзость и смелость приветствуются: тюменский военкомат ищет разведчиков и саперов

1 октября 2024, 06:25
Фото: 1MI

В Тюмени ищут около сотни разведчиков для службы по контракту

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Бойцы СВО
Вакансии были опубликованы в конце сентября на портале «Работа России». Указано, что требуется 85 разведчиков и 30 саперов. Заработная плата от 204 до 226 тысяч рублей.

Требования к кандидату — среднее профессиональное образование, соблюдение правил охраны труда, годность к военной службе.

«Должностные обязанности: действовать скрытно, дерзко; смело и активно добывать разведывательные сведения, проявлять находчивость, изобретательность, инициативу и широко применять различные приемы военной хитрости и обмана противника, наносить обнаруженные цели на карту (схему) и точно определять их координаты, составлять и передавать радиограммы и т. д.», — отмечено в вакансии.

Указано, что военным будет предоставлено служебное жилье, социальный пакет.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 1 октября стартовала осенняя призывная кампания. Она продлится до 31 декабря. Призываться на службу будут россияне в возрасте от 18 до 30 лет.

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