Александр Моор возглавил призывную комиссию региона

Posted 1 октября, 05:12
Published 1 октября, 05:12
Modified 1 октября, 05:14
Updated 1 октября, 05:14
Отмечается, что призывные комиссии созданы в каждом муниципальном образовании. Заместителем председателя является военный комиссар области Сергей Чирков.
Призывные комиссии обеспечены необходимым оборудованием, транспортом и помещениями. Содействие комиссариатам оказывают главы муниципальных образований.
Ранее Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря.
«Наш город» сообщал, что в Тюменской области силовики нашли еще двух мужчин, которых насильно держали в рабстве. Ими оказались два жителя Заводоуковска, у которых забрали документы и заставляли работать за еду.
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