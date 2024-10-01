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Posted 1 октября, 05:12

Published 1 октября, 05:12

Modified 1 октября, 05:14

Updated 1 октября, 05:14

Александр Моор возглавил призывную комиссию региона

Александр Моор возглавил призывную комиссию региона

1 октября 2024, 05:12
Фото: Объясняем.рф
Губернатор Тюменской области Александр Моор стал председателем призывной комиссии региона. Об этом сообщает информационный центр правительства.

Отмечается, что призывные комиссии созданы в каждом муниципальном образовании. Заместителем председателя является военный комиссар области Сергей Чирков.

Призывные комиссии обеспечены необходимым оборудованием, транспортом и помещениями. Содействие комиссариатам оказывают главы муниципальных образований.

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Ранее Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря.

«Наш город» сообщал, что в Тюменской области силовики нашли еще двух мужчин, которых насильно держали в рабстве. Ими оказались два жителя Заводоуковска, у которых забрали документы и заставляли работать за еду.

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