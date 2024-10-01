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Posted 1 октября, 04:47

Published 1 октября, 04:47

Modified 1 октября, 04:49

Updated 1 октября, 04:49

В Тюмени запустят в работу новые платные парковки

Платных паркингов в Тюмени станет больше

1 октября 2024, 04:47
Фото: 1MI

В Тюмени запустят в работу новые платные парковки

Сюжет
Администрация г.Тюмени
Решение о расширении единого парковочного пространства в центральной части города приняли чиновники администрации Тюмени.

Новые платные паркинги появятся по улицам Первомайской, Советской, Семакова, Елецкой Тургенева, Кирова, Урицкого, Привокзальной. На платный режим парковки переведут с 5 ноября 2024 года.

В мэрии поясняют, что ввод в работу новых платных паркингов позволит снизить количество нарушений правил дорожного движения, связанных с созданием помех участникам дорожного движения парковкой на проезжей части, а также увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.

Новые паркинги будут работать в режиме аналогичном введенным ранее парковкам — в платном режиме с 09:00 до 18:00 в будние дни (стоимость часа стоянки составит от 20 до 50 рублей). В выходные, праздничные дни и ночью автомобиль можно будет оставлять на парковках бесплатно.

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Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени за 8 месяцев этого года заработала на платных парковках 60,8 миллиона рублей. До конца города власти планируют получить в бюджет еще 30 миллионов рублей от работы платных паркингов.

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