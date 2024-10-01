Платных паркингов в Тюмени станет больше

Posted 1 октября, 04:47
Published 1 октября, 04:47
Modified 1 октября, 04:49
Updated 1 октября, 04:49
Новые платные паркинги появятся по улицам Первомайской, Советской, Семакова, Елецкой Тургенева, Кирова, Урицкого, Привокзальной. На платный режим парковки переведут с 5 ноября 2024 года.
В мэрии поясняют, что ввод в работу новых платных паркингов позволит снизить количество нарушений правил дорожного движения, связанных с созданием помех участникам дорожного движения парковкой на проезжей части, а также увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.
Новые паркинги будут работать в режиме аналогичном введенным ранее парковкам — в платном режиме с 09:00 до 18:00 в будние дни (стоимость часа стоянки составит от 20 до 50 рублей). В выходные, праздничные дни и ночью автомобиль можно будет оставлять на парковках бесплатно.
Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени за 8 месяцев этого года заработала на платных парковках 60,8 миллиона рублей. До конца города власти планируют получить в бюджет еще 30 миллионов рублей от работы платных паркингов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84