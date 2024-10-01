Платных паркингов в Тюмени станет больше

Новые паркинги будут работать в режиме аналогичном введенным ранее парковкам — в платном режиме с 09:00 до 18:00 в будние дни (стоимость часа стоянки составит от 20 до 50 рублей). В выходные, праздничные дни и ночью автомобиль можно будет оставлять на парковках бесплатно.