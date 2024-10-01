Опоздал на поезд и напал на полицейского: в Ишиме осудили вахтовика

В участке он провел весь день, а вечером вернулся на станцию, чтобы купить билет. Правда, опять попал в поле зрения сотрудников полиции, так как ходил по перрону, матерился, ломился в стоящие там павильоны. Сотрудники сделали ему замечание. В них вахтовик узнал полицейских, которые снимали его с поезда. Мужчина ударил одного из них портмоне по голове и попытался убежать. Правда, попытка успехом не увенчалась — его вновь задержали.