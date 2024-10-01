Опоздал на поезд и напал на полицейского: в Ишиме осудили вахтовика

Posted 1 октября, 05:51
Published 1 октября, 05:51
Modified 1 октября, 05:54
Updated 1 октября, 05:54
Инцидент произошел в мае этого года. Вахтовик возвращался на поезде Москва — Владивосток с заработков. В купе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с другим пассажиром. В результате с поезда его сняли на станции Ишим.
В участке он провел весь день, а вечером вернулся на станцию, чтобы купить билет. Правда, опять попал в поле зрения сотрудников полиции, так как ходил по перрону, матерился, ломился в стоящие там павильоны. Сотрудники сделали ему замечание. В них вахтовик узнал полицейских, которые снимали его с поезда. Мужчина ударил одного из них портмоне по голове и попытался убежать. Правда, попытка успехом не увенчалась — его вновь задержали.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. Ишимский суд приговорил его к двум годам условно, пишет NEFT.
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