nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 05:51

Published 1 октября, 05:51

Modified 1 октября, 05:54

Updated 1 октября, 05:54

В Ишиме вахтовика приговорили к условному сроку за избиение полицейского

Опоздал на поезд и напал на полицейского: в Ишиме осудили вахтовика

1 октября 2024, 05:51
Фото: 1MI

В Ишиме вахтовика приговорили к условному сроку за избиение полицейского

Сюжет
Суд
Мужчину приговорили к двум годам условного срока с испытательным сроком два года. Такое решение вынес Ишимский суд.

Инцидент произошел в мае этого года. Вахтовик возвращался на поезде Москва — Владивосток с заработков. В купе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с другим пассажиром. В результате с поезда его сняли на станции Ишим.

В участке он провел весь день, а вечером вернулся на станцию, чтобы купить билет. Правда, опять попал в поле зрения сотрудников полиции, так как ходил по перрону, матерился, ломился в стоящие там павильоны. Сотрудники сделали ему замечание. В них вахтовик узнал полицейских, которые снимали его с поезда. Мужчина ударил одного из них портмоне по голове и попытался убежать. Правда, попытка успехом не увенчалась — его вновь задержали.

Бастрыкин взял на контроль проблему тюменских ветеранов СВО организующих митинг
Узнать подробнее

На мужчину возбудили уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. Ишимский суд приговорил его к двум годам условно, пишет NEFT.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске школьник отсудил у своего сверстника 90 тысяч рублей за то, что последний его избил. Пострадавший ребенок получил сотрясение мозга.

Читайте также:
Вакансия няни возглавила список самых «денежных» в ТюмениПлатных паркингов в Тюмени станет большеСмертельное ДТП по вине пьяного водителя произошло на тюменской объездной
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Суд#Избиения#Новости тюмени#Полиция#Нападение#Уголовная ответственность#Ишимский район#Вахта#Полицейские
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика