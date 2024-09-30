21-летний вратарь ФК «Тюмень» погиб в зоне СВО

Posted 30 сентября, 04:49
Published 30 сентября, 04:49
Modified 30 сентября, 06:03
Updated 30 сентября, 06:03
Известно, что Николай несколько лет занимался в Центре подготовки спортивного резерва ФК «Тюмень».
В июне 2019 года Николай в качестве вратаря сыграл свой последний матч за ФК «Тюмень-2003». Тюменские футболисты тогда одержали «сухую» победу над командой из Екатеринбурга «Юность» — счет встречи — 2:0.
Информации о дате и месте прощания с погибшим тюменцем пока нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб многодетный тоболяк Вильдан Мусин. Похороны военного пройдут в родной деревне Юрты Иртышатские, Тобольского района.
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