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Posted 30 сентября, 04:49

Published 30 сентября, 04:49

Modified 30 сентября, 06:03

Updated 30 сентября, 06:03

21-летний вратарь ФК «Тюмень» погиб в зоне СВО

21-летний вратарь ФК «Тюмень» погиб в зоне СВО

30 сентября 2024, 04:49
Фото: 1MI
Сюжет
Бойцы СВО
В зоне специальной военной операции на Украине погиб 21-летний тюменец, голкипер футбольного клуба «Тюмень» Николай Пальянов. Смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания.

Известно, что Николай несколько лет занимался в Центре подготовки спортивного резерва ФК «Тюмень».

Фото: тг-канал СВО ТО

В июне 2019 года Николай в качестве вратаря сыграл свой последний матч за ФК «Тюмень-2003». Тюменские футболисты тогда одержали «сухую» победу над командой из Екатеринбурга «Юность» — счет встречи — 2:0.

Информации о дате и месте прощания с погибшим тюменцем пока нет.

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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб многодетный тоболяк Вильдан Мусин. Похороны военного пройдут в родной деревне Юрты Иртышатские, Тобольского района.

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