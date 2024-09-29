Итоги недели: арест экс-зама мэра, бунт в Перевалово, старт отопительного сезона

В обращении, подготовленном тюменцами, было указано, что дома в Перевалово размежёваны в соответствии с градостроительным планом и правилами землепользования. Однако администрация Тюменского района подала иск, в котором указала, что дома в Перевалово использоваться по прямому назначению не могут — ведь там нет места для дорог с элементами обустройства. В то же время жители домов указывают, что улицы в Перевалово уже построены, пока они называются «проездами», но выполнены они были в соответствии с требованиями градостроительного плана земельного участка.