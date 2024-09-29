Итоги недели: арест экс-зама мэра, бунт в Перевалово, старт отопительного сезона

Posted 29 сентября, 12:12
Published 29 сентября, 12:12
Modified 29 сентября, 12:14
Updated 29 сентября, 12:14
Отопительный сезон 2024-2025 стартовал в Тюмени с 23 сентября. Запуск систем центрального отопления в областной столице был проведен в несколько этапов и занял пять дней.
Подключение жилых домов к теплу вызвало немало вопросов у тюменцев — они интересовались, будет ли начислена плата за отопление за сентябрь.
Как выяснилось, большая часть тюменцев в сентябре за отопление платить не будет — счета без выставленной платы за отопление получат те, кто проживает в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета.
«Так как снятие показаний приборов осуществляется с 23-го по 25-е число месяца, то в плата за отопление в сентябре не будет выставлена. Фактическое потребление тепловой энергии попадет в следующий расчетный период», — пояснили в ТРИЦ.
Правда, это не коснется жителей домов, где не установлены общедомовые приборы учета. Им придется платить за отопление с сентября по нормативу.
В Тюмени на этой неделе арестовали бизнесмена Сергея Роженцева, сына бывшего депутата городской думы и генерал-лейтенанта милиции в отставке Валерия Роженцева. Предпринимателя и еще 14 человек обвинили в мошенничестве.
«Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу до 18 ноября 2024 года бывшего замглавы Тюмени Сергея Роженцева по делу о мошенничестве», — сообщили в правоохранительных органах.
По данным тг-канала Тюмень/Новости/Политика, речь идет о мошеннических действиях в рамках поставок в рамках специальной военной операции. Размер общей суммы предполагаемых убытков в настоящее время выясняется. Известно, что товары для СВО были поставлены в срок, в полном объеме и по рыночным ценам — контролирующие органы не раз проводили проверку, нарушений обнаружено было.
Сергей Роженцев с 2009 по 2012 годы работал в должности заместителя главы Тюмени — курировал вопросы промышленности, транспорта, связи и торговли. В настоящее время является генеральным директором ГК «Деловой мир» и «Интеллект».
Ветераны СВО, получившие в дар от тюменского бизнесмена Станислава Борисова дома в районе Перевалово, на этой неделе устроили настоящий бунт в поселке. Тюменцы требовали подключить электричество к их домам, а также пытались опротестовать наложенный на время судебных разбирательства арест на их дома.
В обращении, подготовленном тюменцами, было указано, что дома в Перевалово размежёваны в соответствии с градостроительным планом и правилами землепользования. Однако администрация Тюменского района подала иск, в котором указала, что дома в Перевалово использоваться по прямому назначению не могут — ведь там нет места для дорог с элементами обустройства. В то же время жители домов указывают, что улицы в Перевалово уже построены, пока они называются «проездами», но выполнены они были в соответствии с требованиями градостроительного плана земельного участка.
Жители арестованных домов подали уведомление о проведении «массового пикета», чтобы привлечь внимание к проблемам в Перевалово. Правда, получили отказ из-за «отсутствия подписи лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации и проведению».
Впрочем, с мертвой точки дело все-таки сдвинулось. В конце этой неделе директора департамента ЖКХ Тюменской области Натальи Якуба заявила, что уже в октябре в поселок поступит поставка необходимая кабельная продукция и оборудования для строительства двух линий электропередачи протяженностью 14 километров. Работы по подключению домов и земельных участков к электроснабжению будут завершены в срок до 1 ноября 2024 года.
Что касается ареста недвижимости, то он будет снят после завершения судебных разбирательств по делу о мошенничестве, в котором обвиняют предпринимателя Станислава Борисова, предоставившему в дар жилье без инфраструктуры участникам СВО. Судебное заседание запланировано на 28 октября 2024 года.
За последнюю неделю в регионе было выявлено 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Для сравнения, неделей ранее COVID-19 заболели 282 человека, месяц назад — заболевших было в три раза меньше.
Согласно официальным данным, госпитализировано было 32 человека. Летальных случаев не зарегистрировано.
Также в регионе зарегистрирован и рост числа внебольничных пневмоний, что, по словам вирусолога Геннадия Уманского, говорит о повышенной опасности распространяющихся вирусов.
«Существует бессчетное количество вирусов, к тому же они постоянно мутируют. Как показывают исследования, последние изменения связаны с обходом иммунного ответа организма, что и может являться причиной возникновения осложнений», — говорит врач.
О том, что сейчас вирусы ловко обходят иммунную систему, говорит и врач-терапевт Ирина Когалымова. Переводя на язык пациента действие современных вирусов, она подчеркивает, что основные жалобы касаются того, что лечение применяется, но больному лучше не становится.
«Сейчас много таких обращений, касающихся продолжительности болезни. Пациенты принимают привычное лечение и пытаются купировать симптомы, но становится только хуже, сам организм будто не справляется. Это и есть отличительная черта, с вирусом иммунная система пока сама не справляется», — говорит специалист.
На фоне вероятности осложнений и непростого течения болезни врачи рекомендуют как можно более оперативно обращаться к специалистам, чтобы они помогли подобрать эффективный вариант лечения.
Решение о включении тюменской реки Тура в федеральный проект «Вода России» будет принято не раньше 2025 года. Такой ответ получили власти Тюменской области от Росводресурсов.
«Решение о включении мероприятия по расчистке реки Тура в федеральный проект „Вода России“ национального проекта „Экологическое благополучие“ до настоящего времени не принято. В августе 2024 года поступил ответ Росводресурсов о возможности рассмотрения мероприятия по расчистке реки Тура после определения объемов финансирования на 2025 и плановый период 2026–2027 годы», — пояснили «Нашему Городу» в информационном центре правительства региона.
Депутаты Тюменской областной Думы еще в начале сентября планировали направить обращение в правительство России с просьбой включить в федеральный проект «Вода России» мероприятия по расчистке Туры. Ранее аналогичное обращение направляло правительство региона.
Годом ранее в рамках формирования перечня мероприятий объединенного федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов России правительством области в адрес Нижне-Обского бассейнового водного управления было направлено предложение по включению мероприятия по расчистке Туры в границах города Тюмени на участке ориентировочной протяженностью 30,1 километра в перечень мероприятий проекта. Тогда работы оценивали в 2,5 миллиарда рублей.
Позже предложение скорректировали — протяженность участка, на котором предполагается провести работы по оздоровлению, сократили до 5,02 километра — от устья реки Тюменка — до улицы Мельникайте.
В настоящее время тюменская река Тура проходит цикл маловодья, начавшийся в 2020 году. По прогнозам гидрологов, 2025–2026 годы могут стать многоводными, однако эксперты отмечают, что это не означает, что мероприятия по оздоровлению реки проводить не нужно.
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