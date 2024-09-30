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Posted 30 сентября, 03:16

Published 30 сентября, 03:16

Modified 30 сентября, 06:10

Updated 30 сентября, 06:10

В Тюмени возникли сложности с ремонтом китайских авто

В Тюмени возникли сложности с ремонтом китайских авто

30 сентября 2024, 03:16
Фото: freepik.com
Сервисы техничего обслуживания столкнулись со сложностями при ремонте китайских автомобилей. Об этом журналистам рассказали эксперты отрасли.

Отмечается, что специализированным ремонтом машин из Поднебесной способны заниматься только около 7% СТО. Связано это с отсутствием каталогов и цифровых ресурсах на русском языке, пишет РБК Тюмень.

«Причины, по которым средним и небольшим автосервисам трудно выйти на этот рынок, заключаются в том, что нет каталогов, тем более цифровых сервисов и информации по автомобилям на русском языке, а запасные части для многих марок дорогостоящие» — сообщает издание.

Эксперты с оптимизмом смотрят на ситуацию и уверяют, что она изменится через год. Количество специалистов должно увеличиться.

Ранее «Наш город» писал, что власти Тюмени определились с выбором подрядной организации, которая займется поставкой десяти легковых автомобилей «Москвич». Контракт на сумму порядка 31 миллиона рублей заключен с компанией «Автоград».

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