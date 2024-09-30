В Тюмени возникли сложности с ремонтом китайских авто

Posted 30 сентября, 03:16
Published 30 сентября, 03:16
Modified 30 сентября, 06:10
Updated 30 сентября, 06:10
Отмечается, что специализированным ремонтом машин из Поднебесной способны заниматься только около 7% СТО. Связано это с отсутствием каталогов и цифровых ресурсах на русском языке, пишет РБК Тюмень.
«Причины, по которым средним и небольшим автосервисам трудно выйти на этот рынок, заключаются в том, что нет каталогов, тем более цифровых сервисов и информации по автомобилям на русском языке, а запасные части для многих марок дорогостоящие» — сообщает издание.
Эксперты с оптимизмом смотрят на ситуацию и уверяют, что она изменится через год. Количество специалистов должно увеличиться.
Ранее «Наш город» писал, что власти Тюмени определились с выбором подрядной организации, которая займется поставкой десяти легковых автомобилей «Москвич». Контракт на сумму порядка 31 миллиона рублей заключен с компанией «Автоград».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84