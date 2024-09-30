Опять аншлаг? Как прошел в Тюмени второй концерт SHAMAN

В 2013 году Дронов выступал на шоу «Фактор А», а в 2014 году — на российской версии шоу «Голос». В 2020 году Дронов взял сценический псевдоним SHAMAN. Приобрёл популярность в 2022 году на фоне вторжения России на Украину, исполнив песни «Встанем», «Я русский» и другие композиции патриотической тематики.