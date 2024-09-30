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Posted 30 сентября, 04:25

Published 30 сентября, 04:25

Modified 30 сентября, 12:05

Updated 30 сентября, 12:05

В Тюмени с аншлагом прошел второй концерт SHAMAN

Опять аншлаг? Как прошел в Тюмени второй концерт SHAMAN

30 сентября 2024, 04:25
Фото: тг-канал 🇷🇺SHAMAN — ПОБЕДА🇷🇺

В Тюмени с аншлагом прошел второй концерт SHAMAN

С аншлагом прошло накануне в Тюменской филармонии второе выступление SHAMAN в рамках гастрольного тура «Победа». Свободных мест в зале не было. Примечательно, что на выступлении артиста присутствовали зрители абсолютно всех возрастов.
«Большое спасибо SHAMAN и его команде за прекрасный концерт. Родной был великолепен», — поделились тюменцы в социальных сетях.
Видео: 🇷🇺SHAMAN — ПОБЕДА🇷🇺.
«Его творчество останется на века в истории. Прекрасные, душевные песни о самой лучшей, замечательной, нашей любимой России», — отметили истинные поклонники SHAMAN.

Впрочем, без ложки дегтя тоже не обошлось.

«Я люблю свою Россию и не люблю Шамана, который хайпует, пиарится и зарабатывает на горе и трагедии народа. Он пустой, как болванка. И душевности в нем ноль. Не сотвори себе кумира и не очаровывайся, чтоб потом не пришлось разочаровываться», — отметили некоторые тюменцы в соцсетях.

SHAMAN (Ярослав Дронов) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

В 2013 году Дронов выступал на шоу «Фактор А», а в 2014 году — на российской версии шоу «Голос». В 2020 году Дронов взял сценический псевдоним SHAMAN. Приобрёл популярность в 2022 году на фоне вторжения России на Украину, исполнив песни «Встанем», «Я русский» и другие композиции патриотической тематики.

Участник Евровидения даст сразу два концерта в Тюмени
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени зрители раскупили все билеты на концерты SHAMAN. Сегодня, 30 сентября, состоится третье выступлении артиста в областной столице. Свободных билетов на концерт в продаже уже не осталось.

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