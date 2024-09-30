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Posted 30 сентября, 02:59

Published 30 сентября, 02:59

Modified 30 сентября, 03:01

Updated 30 сентября, 03:01

На 50 лет ВЛКСМ в Тюмени разбились два человека

На 50 лет ВЛКСМ в Тюмени разбились два человека

30 сентября 2024, 02:59
Фото: ГИБДД Тюменской области
Сюжет
ДТП
В Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Трагедия произошла вечером, 29 сентября. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением при обгоне и въезал в дорожное ограждение.

В автомобиле находились 19-летниц водитель и пассажир, личность которого не установлена. Они погибли на месте аварии.

В причинах ДТП предстоит разбираться инспекторам.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменском селе насмерть сбили пешехода. Водитель авто был пьян.

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