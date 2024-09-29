«Было круто»: певец SHAMAN дал первый концерт в Тюмени

Сегодня в Тюмени состоится второй аншлаговый концерт SHAMAN — свободных мест в зале филармонии уже нет. На 30 сентября билеты в продаже пока имеются — свободно порядка 40 мест стоимостью от 4,5 до 6 тысяч рублей.