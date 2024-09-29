«Было круто»: певец SHAMAN дал первый концерт в Тюмени

Posted 29 сентября, 04:54
Published 29 сентября, 04:54
Modified 29 сентября, 04:56
Updated 29 сентября, 04:56
Знаменитый певец исполнил новые песни, специально написанные для программы «Победа!», а также золотые хиты — «Встанем», «Я русский», «Моя Россия» и другие, уже полюбившиеся миллионам россиян композиции.
«Было круто! Один из немногих артистов, которые поют вживую. Голос — просто бомба!» — поделились эмоциями тюменцы.
Заметим, что на концерт SHAMAN в Тюмень пришли не только жители областной столицы, но и других российских городов.
«Я вот из Новосибирска в Тюмень приехала на поезде. И сразу на концерт. Надоело ждать, когда к нам приедет SHAMAN», — призналась одна из поклонниц артиста.
Сегодня в Тюмени состоится второй аншлаговый концерт SHAMAN — свободных мест в зале филармонии уже нет. На 30 сентября билеты в продаже пока имеются — свободно порядка 40 мест стоимостью от 4,5 до 6 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с концертной программой выступит российский певец Сергей Лазарев. Выступления артиста запланированы на 5 и 6 ноября.
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