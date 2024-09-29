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Posted 29 сентября, 04:54

Published 29 сентября, 04:54

Modified 29 сентября, 04:56

Updated 29 сентября, 04:56

Певец SHAMAN выступил с концертом в Тюмени

«Было круто»: певец SHAMAN дал первый концерт в Тюмени

29 сентября 2024, 04:54
Фото: тг-канал SHAMAN

Певец SHAMAN выступил с концертом в Тюмени

Первый из трех концертов SHAMAN в рамках гастрольного тура «Победа» состоялся накануне в Тюмени. Выступление артиста в Тюменской филармонии прошло с аншлагом — свободных мест в зале не было.

Знаменитый певец исполнил новые песни, специально написанные для программы «Победа!», а также золотые хиты — «Встанем», «Я русский», «Моя Россия» и другие, уже полюбившиеся миллионам россиян композиции.

«Было круто! Один из немногих артистов, которые поют вживую. Голос — просто бомба!» — поделились эмоциями тюменцы.

Заметим, что на концерт SHAMAN в Тюмень пришли не только жители областной столицы, но и других российских городов.

«Я вот из Новосибирска в Тюмень приехала на поезде. И сразу на концерт. Надоело ждать, когда к нам приедет SHAMAN», — призналась одна из поклонниц артиста.
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Сегодня в Тюмени состоится второй аншлаговый концерт SHAMAN — свободных мест в зале филармонии уже нет. На 30 сентября билеты в продаже пока имеются — свободно порядка 40 мест стоимостью от 4,5 до 6 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с концертной программой выступит российский певец Сергей Лазарев. Выступления артиста запланированы на 5 и 6 ноября.

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